Başakşehir'de trafikte ambulansın geçişini engellediği ve saldırı amacıyla aracından indiği belirlenen sürücüye 466 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Ali Berk B.'nin sürücü belgesine 90 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de trafikten men edildi.