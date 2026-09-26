Başakşehir’de ambulansın geçişini engelleyen trafik magandasına 466 bin TL ceza
Başakşehir'de ambulansın geçişini engelleyip saldırı amacıyla aracından indiği belirlenen sürücüye 466 bin lira ceza kesildi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücünün belgesine 90 gün el konulurken, otomobili de 90 gün trafikten men edildi.
Başakşehir'de trafikte ambulansın geçişini engellediği ve saldırı amacıyla aracından indiği belirlenen sürücüye 466 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Ali Berk B.'nin sürücü belgesine 90 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de trafikten men edildi.
AMBULANSIN GEÇİŞİNİ ENGELLEDİ
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Başakşehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Süleyman Çelebi Caddesi'nde yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü Ali Berk B.'nin trafikte ambulansa yol vermediği, ardından saldırı amacıyla aracından indiği belirlendi. Sürücünün daha önce de sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.
466 BİN LİRA CEZA UYGULANDI
Yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 466 bin lira idari para cezası kesildi.
Sürücü belgesine 90 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan otomobil de 90 gün süreyle trafikten men edildi.
Ali Berk B. hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 179'uncu maddesinde yer alan "Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.