Yoldan geçen araç sahiplerinin kornalara basarak ve araçlarından inerek müdahale ettiği o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın şokunu atlatan Çay, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sakarya 'nın Adapazarı ilçesi Karasu Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Üzerinde uzun bir zincir ve tasma bulunan, sahibinden kaçtığı anlaşılan bir köpek yolda yürüyen vatandaşa saldırdı.

Hastanede tedbir amaçlı aşıları yapılan Kadir Çay, sağlık durumunun iyi olduğunu fakat yürümekte biraz zorlandığını ifade etti.

"Tam o esnada yoldan geçen araçlar korna basıp köpeğe müdahale edince hayvan ürküp kaçtı. Sürücüler beni hemen araçlarına alıp yardım etti."

Köpek saldırısına uğrayan Kadir Çay. (Fotoğraf: İHA)

"SOKAK HAYVANI DEĞİL, SAHİPLİ BİR KÖPEKTİ"

Son dönemde artan sokak köpeği tartışmalarına da değinen Çay, kendisine saldıran hayvanın profiline açıklık getirdi:

"Biz hayvanları severiz, bu kesinlikle sokak hayvanı değildi. Uzun zinciri ve tasması vardı, bir yerden kaçtığı belliydi. Zaten olayın ardından sahibi gelip köpeği götürmüş."

Olayın ardından Kadir Çay'ı ziyaret eden akrabası Ramazan Karaarslan ise hayvanların yetiştirilme tarzının önemine vurgu yaptı. Karaarslan, "Çok şükür kardeşimiz ucuz atlattı. Hayvanlar bize emanet ancak onları şiddetle değil, sevgiyle eğitmeliyiz. Bir köpeği nasıl yetiştirirseniz öyle davranır" diyerek hayvan sahiplerine daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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