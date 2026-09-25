Sakarya’da ekmek almaya giderken dehşeti yaşadı: "Korna sesleri olmasa kurtulamayacaktım"
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Karasu Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, üzerinde uzun bir zincir ve tasma bulunan sahipli bir köpek dehşet saçtı. Evinden ekmek almak amacıyla çıkan Kadir Çay, aniden üzerine atlayan köpeğin hedefi oldu. Bacağından yakaladığı Çay’ı yolun kenarına doğru sürükleyen hırçın hayvan, çevredeki sürücülerin dikkati ve müdahalesi sayesinde uzaklaştırıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karasu Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Üzerinde uzun bir zincir ve tasma bulunan, sahibinden kaçtığı anlaşılan bir köpek yolda yürüyen vatandaşa saldırdı.
Evinden ekmek almak için sokağa çıkan Kadir Çay, aniden üzerine atlayan hırçın köpeğin hedefi oldu. Bacağından yakaladığı Çay'ı yol kenarına doğru sürükleyen hayvan, çevredeki sürücülerin dikkati sayesinde durdurulabildi.
Yoldan geçen araç sahiplerinin kornalara basarak ve araçlarından inerek müdahale ettiği o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın şokunu atlatan Çay, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
"BENİ SÜRÜKLERKEN ARAÇLAR MÜDAHALE ETTİ
Saldırı anında yaşadığı paniği anlatan Kadir Çay, sürücülerin zamanında müdahalesinin hayat kurtardığına dikkat çekti. Çay, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:
BEKLENMEDİK SALDIRI
Çay, "Evden çıkmış ekmek almaya gidiyordum. Sağ tarafımdan bir an fırlayıp üzerime zıpladı. Mücadele etmeye çalışırken beni yol kenarına doğru sürükledi." ifadesinde bulundu.
SÜRÜCÜLERİN YARDIM
Çay, sürücülerin yardıma koştuğunu şöyle anlattı:
"Tam o esnada yoldan geçen araçlar korna basıp köpeğe müdahale edince hayvan ürküp kaçtı. Sürücüler beni hemen araçlarına alıp yardım etti."
Hastanede tedbir amaçlı aşıları yapılan Kadir Çay, sağlık durumunun iyi olduğunu fakat yürümekte biraz zorlandığını ifade etti.
"SOKAK HAYVANI DEĞİL, SAHİPLİ BİR KÖPEKTİ"
Son dönemde artan sokak köpeği tartışmalarına da değinen Çay, kendisine saldıran hayvanın profiline açıklık getirdi:
"Biz hayvanları severiz, bu kesinlikle sokak hayvanı değildi. Uzun zinciri ve tasması vardı, bir yerden kaçtığı belliydi. Zaten olayın ardından sahibi gelip köpeği götürmüş."
Olayın ardından Kadir Çay'ı ziyaret eden akrabası Ramazan Karaarslan ise hayvanların yetiştirilme tarzının önemine vurgu yaptı. Karaarslan, "Çok şükür kardeşimiz ucuz atlattı. Hayvanlar bize emanet ancak onları şiddetle değil, sevgiyle eğitmeliyiz. Bir köpeği nasıl yetiştirirseniz öyle davranır" diyerek hayvan sahiplerine daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.