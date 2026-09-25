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Çay keyfi kötü bitti: Balkondan düşen adam ağır yaralandı

Aksaray’da teyzesinin evine ziyarete giden 2 çocuk babası Erol Baysal, 5’inci katın balkonunda çay içtiği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Baysal tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çay keyfi kötü bitti: Balkondan düşen adam ağır yaralandı

Aksaray'da Erol Baysal (49) teyzesi Hatice Geneli'nin (75) 5'inci kattaki evinde balkonda çay içerken aşağı düşüp ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Erol Baysal, annesi Hibet Baysal ile teyzesi Hatice Geneli'yi ziyarete gitti. Erol Baysal, balkonda çay içerken dengesini kaybedip 5'inci katın balkonundan aşağı düştü.

Aksaray'da çay içerken 5'inci kattan düşen adam ağır yaralandı (DHA)Aksaray'da çay içerken 5'inci kattan düşen adam ağır yaralandı (DHA)

AĞIR YARALI
Durumu fark eden esnaf, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Baysal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baysal'ın teyzesi Hatice Geneli, "Bana gezmeye gelmişlerdi. Çay alıp balkona çıkmıştı. Bana da 'çayı balkonda içeceğim' dedi. Çok üzüldüm 2 tane çocuğu var." dedi.

Çay keyfi kötü bitti: Balkondan düşen adam ağır yaralandı-3

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çay keyfi kötü bitti: Balkondan düşen adam ağır yaralandı-5 Çay keyfi kötü bitti: Balkondan düşen adam ağır yaralandı-6 Çay keyfi kötü bitti: Balkondan düşen adam ağır yaralandı-7

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