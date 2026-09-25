Aksaray'da çay içerken 5'inci kattan düşen adam ağır yaralandı (DHA)

AĞIR YARALI

Durumu fark eden esnaf, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Baysal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baysal'ın teyzesi Hatice Geneli, "Bana gezmeye gelmişlerdi. Çay alıp balkona çıkmıştı. Bana da 'çayı balkonda içeceğim' dedi. Çok üzüldüm 2 tane çocuğu var." dedi.