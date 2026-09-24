Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, 73 yaşındaki sürücü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN