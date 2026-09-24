Üsküdar'da otomobil öğrencilerin arasına daldı: Kaldırımdaki çocuklara çarpan sürücü gözaltında
Üsküdar’da okul önünde meydana gelen kazada, 73 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil önce başka bir araca, ardından kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Kazada 4 öğrenci ile araçta bulunan bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Yakup Müjdat Türer'in kullandığı otomobil, Nail Vurgen yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Türer'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.
OTOMOBİL ÖĞRENCİLERİN ARASINA DALDI
Kaldırıma çıkan otomobil, o sırada okula gitmek üzere yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı. Kazada öğrencilerin yanı sıra otomobilde bulunan bir kadın da yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 4 öğrenci ile yaralı kadını ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, 73 yaşındaki sürücü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.