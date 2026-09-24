Bayrampaşa'da iki otomobil çarpıştı: Savrulan araç kaldırımdaki yayalara çarptı
İstanbul Bayrampaşa’da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç, kaldırımda bulunan yayalara çarparak berber dükkanının camına vurdu. Kazada 4’ü kaldırımda, 1’i otomobilde olmak üzere 5 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ve otomobilin yayalara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayrampaşa'da kaza yapan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30'da Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FPR 116 plakalı otomobil ile Ordu Caddesi'nde ilerleyen başka bir otomobil, yol kesişiminde çarpıştı.Bayrampaşa'da kaldırıma çıkan araç dükkana daldı
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Otomobil daha sonra berber dükkanının camına çarparak durdu. Kazada kaldırımda bulunan, aralarında temizlik görevlisinin de olduğu 4 kişi ile otomobilde 1 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.
Kaza anı ve otomobilin kaldırımdakilere çarptığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.