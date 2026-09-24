Kaza, saat 12.30'da Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FPR 116 plakalı otomobil ile Ordu Caddesi'nde ilerleyen başka bir otomobil, yol kesişiminde çarpıştı.

Bayrampaşa’da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. (Foto: DHA)

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı. Otomobil daha sonra berber dükkanının camına çarparak durdu. Kazada kaldırımda bulunan, aralarında temizlik görevlisinin de olduğu 4 kişi ile otomobilde 1 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar müdahale etti.