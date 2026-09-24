H.O.'nun elindeki tüfeği fark ettiklerini ancak havalı tüfek sanarak dikkate almadıklarını ifade eden K.B., "Okula normal bir şekilde gidiyorduk her zamanki gibi aynı yoldan. Motoru koyduğumuz bir yer var. Oraya giderken çocuğu gördük ilk başta. Elinde tüfek var. Havalı tüfek sanıp dikkate almadık. Sonradan bize çevirince bizden önce de arkadaşlarımıza doğru ateş ettiğini gördük. Arkadaşım da heyecandan motoru hızlı sürmeye başladı. O sırada ben de dengemi kaybettim. Yere düştüm. Koşmaya çalışırken de arkamdan bana sıktı. Olay okulun dışında oldu. İki el ateş sesi duydum. Tutukluk yapmış galiba o sıra. Ondan sonra da kaçmış. Çocuğu tanımıyorum ilk defa gördüm" dedi.

"ÇOCUKLARIMI ZAR ZOR OKUTUYORUM, SONUÇ BU OLMAMALIYDI"

5 çocuğunu okuttuğunu söyleyen baba İlhan Başakçı, "Çocuklarımızı daha güvenceli, daha sağlıklı, daha huzurlu bir ortamda okutmayı istiyoruz. Tabii ki tehlike alanlarına bu şekilde gönderemeyiz. Şu an beş tane çocuk okutuyorum. Biri maliye bölümü yeni mezun oldu. Askerliğini yaptı, geri geldi. Diğeri mesela şu an Malatya'da, tıp öğrencisi, son sınıf. Öbürü yazılım mühendisliği okuyor. Ben de bir asgari ücretle çalışıp bu çocukları zar zor okutmak derdindeyim. Hedefim bu. Ama gel gelelim, sonuç bu olmamalıydı. Çocuklarımızı devletin kollarına teslim etmek istiyoruz" dedi.

Yaralanan bütün çocuklar için üzüldüklerini ifade eden baba Başakçı, "Bu tür olaylara ve kabul edilemez bir durumdur. Buradaki 11-13 öğrenci hepsi bizim çocuklarımız. Daha sıkı bir önlem alınmasını rica ediyoruz ve çocukların şu anki psikolojik sorunları var. Maddi manevi sorunlar yaşıyorlar" diye konuştu.