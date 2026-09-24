Karaman'da boşanma aşamasındaki çift evlerinde ölü bulundu: "Siyanür var, girmeyin"
Karaman'da çocuklarının haber alamadığı boşanma aşamasındaki Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan (45), evlerinde ölü bulundu. Daireye giren ekipler, "Evde siyanür var, girmeyin" yazılı not ile katı siyanür olduğu değerlendirilen bir madde ve bazı kimyasallar tespit etti. Polis, Namık Özcan'ın eşini siyanürle öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, çiftin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi.
Namık Özcan ve eşi Fatma Özcan'dan haber alamayan çocukları, durumu polise bildirdi. Adrese gelen ekipler, kapının açılmaması ve daireden kimyasal koku gelmesi üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Daireye giren ekipler, Namık Özcan'ı oturma odasında, Fatma Özcan'ı ise yatak odasında ölü buldu.
EVDE "SİYANÜR VAR, GİRMEYİN" NOTU BULUNDU
Polis ekipleri, güvenlik amacıyla apartmanı tahliye etti. Evde yapılan incelemede, "Evde siyanür var, girmeyin" yazılı bir not bulundu.
Dairede ayrıca katı siyanür olduğu değerlendirilen bir madde ile bazı kimyasallar tespit edildi. Kimyasal madde şüphesi üzerine AFAD ekipleri özel koruyucu kıyafetlerle binaya girdi.
Çiftin cenazeleri, gece saatlerinde koruyucu kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Cenazeler, inceleme yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Namık Özcan ile Fatma Özcan'ın boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında Namık Özcan'ın eşi Fatma Özcan'ı siyanürle öldürüp ardından intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Çiftin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
AFAD EKİPLERİ DAİREDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Cenazelerin evden çıkarılmasının ardından AFAD ekipleri, kimyasal madde şüphesi bulunan dairede temizlik çalışması başlattı.
Özel koruyucu kıyafetlerle yürütülen çalışmalarda, dairedeki kimyasal madde şüphesinin giderilmesine yönelik işlemler sürüyor.
KÜÇÜK KIZ ANNESİNE ULAŞAMAYINCA İŞ YERİNE GİTTİ
Olayla ilgili yeni bir ayrıntı da çiftin üç çocuğundan küçük kızının yaşadıklarıyla ortaya çıktı.
Küçük kızın olay günü öğle arasında okuldan çıktıktan sonra annesine ulaşamayınca Fatma Özcan'ın daha önce çalıştığı iş yerine gittiği öğrenildi. Fatma Özcan'ın yaklaşık iki hafta önce bu iş yerinden ayrıldığı belirtildi.
Fatma Özcan'ın eski iş yerinde çalışan İsa İçel, küçük kızın yaşadıklarını anlattı.
"Okuldan gelen kız çocuğu annesine ulaşamadığı için ağlayarak bizim buraya geldi. Annesi 2 hafta öncesine kadar burada çalışıyordu. Çocuğun karnını doyurduk ve okuluna tekrar gönderdik. Daha sonra annesine ulaşmak için aradık, biz de ulaşamadık. Sonra polis ekipleri geldi ve olayı öğrendik"
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.