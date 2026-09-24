Apartman güvenlik amacıyla tahliye edildi. (Fotoğraflar: İHA ve DHA)

Fatma Özcan'ın eski iş yerinde çalışan İsa İçel, küçük kızın yaşadıklarını anlattı.

"Okuldan gelen kız çocuğu annesine ulaşamadığı için ağlayarak bizim buraya geldi. Annesi 2 hafta öncesine kadar burada çalışıyordu. Çocuğun karnını doyurduk ve okuluna tekrar gönderdik. Daha sonra annesine ulaşmak için aradık, biz de ulaşamadık. Sonra polis ekipleri geldi ve olayı öğrendik"