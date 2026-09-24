Adana'da dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından aranan cezaevi firarisi Mehmet Şirin D., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda teslim olmamak için kurşun yağdırdı. Pencereden rastgele ateş açan zanlı, pimi çekilmiş el bombasıyla direnmeye çalışsa da özel harekat polislerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Polise el bombasıyla direndi!

SAKLANDIĞI ADRES ADIM ADIM İZLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan Mehmet Şirin D.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda, firarinin Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki bir ikamette gizlendiği tespit edildi. Adresin kesinleşmesi üzerine düğmeye basan ekipler operasyon için harekete geçti.