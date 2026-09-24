Adana'da "bomba" operasyon! Pimi çekti özel harekat tepesine bindi
Adana’da dolandırıcılık ve ruhsatsız silah suçlarından aranan cezaevi firarisi Mehmet Şirin D., Yüreğir’de saklandığı adrese düzenlenen operasyonda polise saldırıp pimi çekilmiş el bombasıyla direndi. Bölgeye sevk edilen özel harekat polislerince gözaltına alınan zanlının elindeki bomba uzmanlarca etkisiz hale getirildi.
Adana'da dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından aranan cezaevi firarisi Mehmet Şirin D., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda teslim olmamak için kurşun yağdırdı. Pencereden rastgele ateş açan zanlı, pimi çekilmiş el bombasıyla direnmeye çalışsa da özel harekat polislerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.Polise el bombasıyla direndi!
SAKLANDIĞI ADRES ADIM ADIM İZLENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan Mehmet Şirin D.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda, firarinin Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki bir ikamette gizlendiği tespit edildi. Adresin kesinleşmesi üzerine düğmeye basan ekipler operasyon için harekete geçti.
ÖNCE ATEŞ AÇTI, SONRA EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKTİ
Operasyon esnasında güvenlik güçlerini fark eden Mehmet Şirin D., teslim olmamak adına ikametin penceresinden dışarıya rastgele ateş açmaya başladı. Polislerin kararlı duruşu karşısında paniğe kapılan zanlı, bu kez elindeki bombanın pimini çekerek ekipleri tehdit etti.
Olayın büyümesi ve can güvenliği riskinin ortaya çıkması üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin Terörle Mücadele (TEM), Özel Harekat, Bomba İmha ve İnceleme ekipleri ile çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
ÖZEL HAREKAT NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALADI
Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin yaklaşık bir saat süren titiz ve sabırlı ikna çalışmalarının ardından, özel harekat polisleri anlık bir fırsatı değerlendirerek içeri girdi. Firari Mehmet Şirin D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının elindeki pimi çekilmiş el bombası ise bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.