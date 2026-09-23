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Ankara Çubuk'ta gizemli ölüm: Park halindeki araçta 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir süredir park halinde bulunan otomobilde B.Y. (31) ve E.A. (37) ölü bulundu. İki kişinin, benzin istasyonundaki ATM'den para çektikten sonra araca bindikleri öğrenildi. Cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ankara Çubuk'ta gizemli ölüm: Park halindeki araçta 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilde iki kişi ölü bulundu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde olan 06 FU 7548 plakalı otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki B.Y. (31) ve E.A.'nın (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çubuk'ta bir süredir park halinde bulunan otomobilde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. (Fotoğraflar: DHA) Çubuk'ta bir süredir park halinde bulunan otomobilde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. (Fotoğraflar: DHA)

VATANDAŞLAR HAREKETSİZ HALDE BULDU

Olay, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otomobilde yaptığı kontrolde B.Y. (31) ve E.A.'nın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

2 kişinin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.2 kişinin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

ATM'DEN PARA ÇEKTİKTEN SONRA ARACA BİNDİLER

İki kişinin, bir benzin istasyonundaki ATM'den para çektikten sonra otomobile bindikleri öğrenildi. B.Y. ve E.A.'nın daha sonra araçta hareketsiz halde bulundukları belirtildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIPTA BELİRLENECEK

B.Y. ve E.A.'nın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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