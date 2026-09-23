Ankara'nın Çubuk ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilde iki kişi ölü bulundu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde olan 06 FU 7548 plakalı otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki B.Y. (31) ve E.A.'nın (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çubuk'ta bir süredir park halinde bulunan otomobilde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. (Fotoğraflar: DHA) VATANDAŞLAR HAREKETSİZ HALDE BULDU Olay, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otomobilde yaptığı kontrolde B.Y. (31) ve E.A.'nın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.