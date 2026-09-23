Adidas kampanyasına katılan binlerce kişinin beklediği çekiliş sonuçları açıklandı.

TALİHLİ TÜRÜ AD SOYAD / ŞEHİR Çift Kişilik Seyahat ve Hediye Seti Asil Talihlisi Iryna Kilic / Muğla Çift Kişilik Seyahat ve Hediye Seti Yedek Talihlisi 1 Mirac Cemali Eldemir / Kırıkkale Çift Kişilik Seyahat ve Hediye Seti Yedek Talihlisi 2 Neslihan Aydoğan / İstanbul Çift Kişilik Seyahat ve Hediye Seti Yedek Talihlisi 3 Okan Ceyhan / Ankara

Bu kampanya MPİ'nin 16.03.2026 tarihli E-24951361-255.01.02-87604 ve 15.09.2026 tarihli E-24951361-255.01.02-96977 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 18.09.2026 tarihinde yapılan çekilişe 77.797 katılım gerçekleşmiştir.

İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 08.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 23.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son kullanım tarihi 26.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir.

Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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