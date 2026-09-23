Kastamonu İnebolu'da orman yangını paniği! Ahşap evdeki alevler 7 eve sıçradı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 7 eve daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye, orman işletme, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edilirken toplam 20 yangın söndürme unsuruyla müdahale sürüyor. Ekipler, alevlerin ormanlık alana ulaşmasını engellemek için yoğun çaba harcıyor.
Giriş Tarihi:
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kastamonu'da yangın: Alevler 4 eve sıçradı!
2 KATLI AHŞAP EVDE YANGIN
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilçeye bağlı Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktığı ihbarı geldi.
İhbar üzerine olay yerine merkez, İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiyesi, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.
7 EVE SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen yangın, Tufan'ın evinin yanındaki 7 eve daha sıçradı.
Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor.
Samet Baş Takvim.com.tr Yaşam