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Kastamonu İnebolu'da orman yangını paniği! Ahşap evdeki alevler 7 eve sıçradı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 7 eve daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye, orman işletme, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edilirken toplam 20 yangın söndürme unsuruyla müdahale sürüyor. Ekipler, alevlerin ormanlık alana ulaşmasını engellemek için yoğun çaba harcıyor.

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Kastamonu İnebolu'da orman yangını paniği! Ahşap evdeki alevler 7 eve sıçradı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Video Oynatma İkonu Kastamonu'da yangın: Alevler 4 eve sıçradı!



2 KATLI AHŞAP EVDE YANGIN

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilçeye bağlı Deresökü köyü Göl Mahallesi'nde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktığı ihbarı geldi.

İnebolu'da 2 katlı evde çıkan yangın 7 eve sıçradı. (Fotoğraflar AA ve İHA'dan alınmıştır.)İnebolu'da 2 katlı evde çıkan yangın 7 eve sıçradı. (Fotoğraflar AA ve İHA'dan alınmıştır.)

İhbar üzerine olay yerine merkez, İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiyesi, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.

Kastamonu İnebolu'da orman yangını paniği! Ahşap evdeki alevler 7 eve sıçradı-3

7 EVE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, Tufan'ın evinin yanındaki 7 eve daha sıçradı.

Kastamonu İnebolu'da orman yangını paniği! Ahşap evdeki alevler 7 eve sıçradı-4

Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor.

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Kastamonu İnebolu'da orman yangını paniği! Ahşap evdeki alevler 7 eve sıçradı-6 Kastamonu İnebolu'da orman yangını paniği! Ahşap evdeki alevler 7 eve sıçradı-7 Kastamonu İnebolu'da orman yangını paniği! Ahşap evdeki alevler 7 eve sıçradı-8
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