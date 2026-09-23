İnebolu'da 2 katlı evde çıkan yangın 7 eve sıçradı. (Fotoğraflar AA ve İHA'dan alınmıştır.)

İhbar üzerine olay yerine merkez, İnebolu, Devrekani, Abana, Seydiler, Küre, Taşköprü itfaiyesi, merkez, İnebolu, Devrekani orman işletme, İl Özel İdaresi ve Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere 20 yangın söndürme unsuru yönlendirildi.