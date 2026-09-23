İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir şahıs yavrularının yanında duran anne kediye tekme attı.

KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ KEDİYİ TEKMELEDİ

Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğiyle apartmandan dışarı çıkan bir şahıs, bina girişinde yavrularıyla birlikte duran anne kediyi tekmeledi. Aldığı darbenin etkisiyle savrulan kedi, saldırganın yanındaki köpeğe doğru hamle yaptı. Şahıs bir tekme daha savurdu.

İzmir'de kediye tekmeli saldırı!

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşananlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın attığı tekme ve kedinin refleksi net bir şekilde yer aldı.

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