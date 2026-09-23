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İzmir'de köpek gezdiren şahıs anne kediyi tekmeledi! O anlar kamerada

İzmir'de köpeğini gezdiren bir şahıs, bina önünde yavrularıyla bekleyen bir kediye aniden tekme attı. Neye uğradığını şaşıran kedi şahsın yanındaki köpeğe saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İzmir'de köpek gezdiren şahıs anne kediyi tekmeledi! O anlar kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir şahıs yavrularının yanında duran anne kediye tekme attı.

KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ KEDİYİ TEKMELEDİ
Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğiyle apartmandan dışarı çıkan bir şahıs, bina girişinde yavrularıyla birlikte duran anne kediyi tekmeledi. Aldığı darbenin etkisiyle savrulan kedi, saldırganın yanındaki köpeğe doğru hamle yaptı. Şahıs bir tekme daha savurdu.

Video Oynatma İkonu İzmir'de kediye tekmeli saldırı!

İzmir'de köpek gezdiren şahıs anne kediyi tekmeledi! O anlar kamerada-1

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Yaşananlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın attığı tekme ve kedinin refleksi net bir şekilde yer aldı.

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