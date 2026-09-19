Venüs'ün neden bir doğal uyduya sahip olmadığı, bilim dünyasının uzun süredir yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor.

Bilim insanları, Venüs’ün geçmişte bir uydusu olmuş olabileceğini öne sürdü. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

KENDİ UYDUSUNU YUTMUŞ OLABİLİR

Yeni bir astrofizik araştırması ise bu gizeme dikkat çekici bir açıklama getiriyor: Venüs, geçmişte kendisine eşlik eden bir uyduya sahip olmuş, ancak zaman içinde bu gök cismini kendi üzerine çekerek yok etmiş olabilir.

Kaliforniya Üniversitesi, Riverside'dan astrofizikçi Stephen Krane ve ekibinin çalışmasına göre, Venüs'ün son derece yavaş dönüşü bu senaryoda kilit rol oynuyor. Araştırmacılar, farklı büyüklüklerdeki varsayımsal uyduların Venüs çevresindeki hareketlerini bilgisayar modelleriyle inceledi.