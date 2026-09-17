Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve aralarında Arıkan'ın eski eşi, kızı ile oğlunun da bulunduğu 6 sanıklı iddianame, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Adli Tıp Kurumu raporu, Arıkan'ın kesin ölüm nedeninin "ksilazin zehirlenmesi" olduğunu belgeledi.

Hayatını kaybeden Ramazan Arıkan. (Fotoğraflar: atv, Takvim Foto Arşivi)

PİKNİKTE "DANA DEVİREN" TUZAK, EVDE KALBE ŞIRINGA!

İddianamede yer alan detaylara göre, Ramazan Arıkan eski eşi Sultan Seki, kızı H. Sude Arıkan ve Mustafa Ünal tarafından pikniğe götürüldü. Piknikte Arıkan'ın salatasına, ayranına ve kolasına "Dana Deviren" olarak bilinen ksilazin etken maddeli ilaç katıldı. Arıkan'ın ayranı içerken "tadı niye acı?" diye sormasına rağmen Mustafa Ünal'ın "normaldir" diyerek içirmeye devam ettiği saptandı.

İlacın etkisiyle bilincini kaybeden ve ayakta duramaz hale gelen iş adamı, eski eşinin evine getirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre yaklaşık 2 saat boyunca evde tutulan Arıkan için sağlık ekipleri çağrılmadı. Oğlu Batuhan Arıkan ifadesinde; Mustafa Ünal'ın cebindeki şırıngayı çıkararak "öldüğünden emin olalım, kalbine ilaç basacağım" dediğini ve şırıngayı babasının kalbine ile kalçasına sapladığını itiraf etti. Olayın ardından kanlı atletin kesilerek saklandığı tespit edildi.