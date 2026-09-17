Ramazan Arıkan'ın ölümünde korkunç detaylar: Emin olmak için şırınga saplamışlar
Ankara'da iş adamı Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran iddianame kabul edildi. Piknikte yiyecek ve içeceklerine katılan "ksilazin" etken maddeli ilaçla sersemletilen Arıkan'ın, ardından kalbine şırıngayla zehir enjekte edilerek katledildiği saptandı. Aralarında eski eşi, kızı ve oğlunun da bulunduğu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.
Daha önce Müge Anlı'nın programında da gündeme taşınan 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan'ın 16 Kasım 2025'te Ankara Keçiören'deki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve aralarında Arıkan'ın eski eşi, kızı ile oğlunun da bulunduğu 6 sanıklı iddianame, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Adli Tıp Kurumu raporu, Arıkan'ın kesin ölüm nedeninin "ksilazin zehirlenmesi" olduğunu belgeledi.
PİKNİKTE "DANA DEVİREN" TUZAK, EVDE KALBE ŞIRINGA!
İddianamede yer alan detaylara göre, Ramazan Arıkan eski eşi Sultan Seki, kızı H. Sude Arıkan ve Mustafa Ünal tarafından pikniğe götürüldü. Piknikte Arıkan'ın salatasına, ayranına ve kolasına "Dana Deviren" olarak bilinen ksilazin etken maddeli ilaç katıldı. Arıkan'ın ayranı içerken "tadı niye acı?" diye sormasına rağmen Mustafa Ünal'ın "normaldir" diyerek içirmeye devam ettiği saptandı.
İlacın etkisiyle bilincini kaybeden ve ayakta duramaz hale gelen iş adamı, eski eşinin evine getirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre yaklaşık 2 saat boyunca evde tutulan Arıkan için sağlık ekipleri çağrılmadı. Oğlu Batuhan Arıkan ifadesinde; Mustafa Ünal'ın cebindeki şırıngayı çıkararak "öldüğünden emin olalım, kalbine ilaç basacağım" dediğini ve şırıngayı babasının kalbine ile kalçasına sapladığını itiraf etti. Olayın ardından kanlı atletin kesilerek saklandığı tespit edildi.
"İLACI B12 VİTAMİNİ OLARAK SATTIM" SAVUNMASI
Soruşturma kapsamında zehirli ilacı temin eden sanık Ertan Ede ifadesinde, "Ben sadece Sultan Seki'nin parasını yeme derdine düştüm. İlaç bulmam için arayıştaydı, 'Dana Deviren' denilen ilacı arıyordu. Benden çözüm bulmamı istedi ancak ben ilacı B12 vitamini olarak sattım, öldürmeye yönelik ilaç vermedim" dedi.
Sanık Sultan Seki suçlamaları reddederek eski eşine kalp masajı yaptığını iddia etse de HTS kayıtları, güvenlik kameraları ve WhatsApp üzerinden silinen mesajların adli bilişim ekiplerince geri getirilmesiyle sanıkların organizasyon içindeki rolleri tek tek kanıtlandı. Sanık Sude Arıkan'ın da 112 ifadesinde çelişkiler olduğu, kamera kayıtlarına göre olay esnasında evde bulunduğu saptandı.
6 SANIK İÇİN AĞIR CEZA TALEBİ
İddianamede eski eş Sultan Seki, kızı H. Sude Arıkan ve Mustafa Ünal hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İlacı temin eden Ertan Ede ve Özge Topsoy hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar; Teslime Çelik hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. Sanıklar 5 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.