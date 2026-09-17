Arnavutköy’de akran zorbalığı dehşeti: 12 yaşındaki çocuğu çayırlık alanda darbettiler, 3 gözaltı
İstanbul Arnavutköy’de 12 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre okul çıkışında yaşı küçük 3 kişi tarafından zorla çayırlık alana götürülerek dakikalarca darbedildi. Epilepsi hastası olduğunu söyleyerek bırakılmasını isteyen çocuğun yüzünde ve vücudunda darp izleri oluştu. Ailenin şikayeti üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki A.H., okul çıkışında C.K. (12), M.M. (15) ve M.A.T. (14) ile karşılaştı.
Çocuklardan biri A.H.'ye arkadaşının yerini bilip bilmediğini sordu. A.H.'nin söz konusu kişinin bulunduğu yeri tarif etmesinin ardından 3 çocuk, "Bizim yerimizi neden söyledin?" diyerek tepki gösterdi.12 yaşındaki epilepsi hastası çocuğa darp
ÇAYIRLIK ALANA ZORLA GÖTÜRDÜLER
İddiaya göre 3 çocuk, A.H.'yi zorla çayırlık alana götürdü. Burada dakikalarca darbedilen çocuğun yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu.
Saldırı sırasında epilepsi hastası olan A.H.'nin kendisini darbeden çocuklara hastalığını söyleyerek bırakılmak için yalvardığı belirtildi.
ŞİDDET ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde 12 yaşındaki çocuğun zorbalığa maruz kaldığı anlar yer aldı.
Olay, çevrede bulunan bir kişinin müdahalesiyle sona erdi.
ANNE YARIM SAAT BOYUNCA OĞLUNU ARADI
Anne F.H., oğlunu yaklaşık yarım saat boyunca aradığını, çocuğunu bulmasının ardından yaşananları öğrendiğini söyledi.
A.H. hastaneye götürülürken aile darp raporu aldı ve polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ailenin şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında M.M., C.K. ve M.A.T. isimli yaşı küçük 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
"BİR YARIM SAAT ÇOCUĞU ARADIM"
Yaşananları anlatan anne F.H., "Benim oğlanı okul çıkışında çocuklar tutmuş. Okulun arkasına götürmüşler. 'Bizim yerimizi niye söylemişsin?' gibi şeyler demişler. Çocuğu tutup sürükleyerek okulun arkasına götürmüşler. Bir yarım saat çocuğu aradım. Sonra bir bayan çıkmış, 'Ben polisi arayacağım, çocuğu bırakın' diye bağırmış. Bu şekilde çocuğu bırakmışlar" dedi.
"ANNE BENİ ÖLDÜRECEKLER, BENİ BIÇAKLAYACAKLAR DİYOR"
Oğlunun epilepsi hastası olduğunu belirten F.H., "Benim çocuğum epilepsi hastası. 8-9 senedir bununla uğraşıyorum. İki üç gündür ben yatamıyorum. Benim çocuğum geceleri korkuyor. 'Anne beni öldürecekler, anne beni bıçaklayacaklar' diyor. Ağlıyor, 'Ben okula gitmeyeceğim' diyor. Bugün benim çocuğum, yarın bir başkasının çocuğu. Başka çocukların başına gelmesin" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE HARÇLIĞINI ALMIŞLAR
Anne, oğlunun daha önce de aynı kişiler tarafından zorbalığa maruz kaldığını yeni öğrendiğini söyledi.
F.H., "Daha önce marketlerde gidip harçlığını almışlar. Ben okula harçlık veriyorum, harçlığını elinden alıyorlarmış. 'Markete gidip çalmazsan, bize getirmezsen seni öldürürüz' diye tehdit etmişler. Bana söylemiyormuş çünkü tehdit edildiği için çocuk da konuşamıyor. Ben bu olayları son iki üç gündür öğreniyorum" diye konuştu.
"SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM"
Saldırı görüntülerini izledikten sonra büyük üzüntü yaşadığını anlatan F.H., "Çok kötüyüm, kendimi ifade edemiyorum. İki gündür yemek yiyemiyorum. Hastaneye gittik, darp raporu aldık. Sonuna kadar şikayetçiyim. Nereye kadar giderse gitsin peşini bırakmayacağım. Başka anneler yaşamasın, başka çocukların başına gelmesin" dedi.