Yaşananları anlatan anne F.H., "Benim oğlanı okul çıkışında çocuklar tutmuş. Okulun arkasına götürmüşler. 'Bizim yerimizi niye söylemişsin?' gibi şeyler demişler. Çocuğu tutup sürükleyerek okulun arkasına götürmüşler. Bir yarım saat çocuğu aradım. Sonra bir bayan çıkmış, 'Ben polisi arayacağım, çocuğu bırakın' diye bağırmış. Bu şekilde çocuğu bırakmışlar" dedi.

Oğlunun epilepsi hastası olduğunu belirten F.H., "Benim çocuğum epilepsi hastası. 8-9 senedir bununla uğraşıyorum. İki üç gündür ben yatamıyorum. Benim çocuğum geceleri korkuyor. 'Anne beni öldürecekler, anne beni bıçaklayacaklar' diyor. Ağlıyor, 'Ben okula gitmeyeceğim' diyor. Bugün benim çocuğum, yarın bir başkasının çocuğu. Başka çocukların başına gelmesin" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE HARÇLIĞINI ALMIŞLAR

Anne, oğlunun daha önce de aynı kişiler tarafından zorbalığa maruz kaldığını yeni öğrendiğini söyledi.

F.H., "Daha önce marketlerde gidip harçlığını almışlar. Ben okula harçlık veriyorum, harçlığını elinden alıyorlarmış. 'Markete gidip çalmazsan, bize getirmezsen seni öldürürüz' diye tehdit etmişler. Bana söylemiyormuş çünkü tehdit edildiği için çocuk da konuşamıyor. Ben bu olayları son iki üç gündür öğreniyorum" diye konuştu.

"SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM"

Saldırı görüntülerini izledikten sonra büyük üzüntü yaşadığını anlatan F.H., "Çok kötüyüm, kendimi ifade edemiyorum. İki gündür yemek yiyemiyorum. Hastaneye gittik, darp raporu aldık. Sonuna kadar şikayetçiyim. Nereye kadar giderse gitsin peşini bırakmayacağım. Başka anneler yaşamasın, başka çocukların başına gelmesin" dedi.

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