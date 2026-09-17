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Doğu'dan batıya zehir sevkiyatı hastanede bitti: Midesinden tam 367 gram uyuşturucu çıktı

Erzincan'da durdurulan uyuşturucu kuryesinin hastanedeki röntgen çekiminde mide ve bağırsaklarında 39 kapsül uyuşturucu tespit edildi. Müdahaleyle çıkarılan 367,45 gram metamfetamin sonrası şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Doğu'dan batıya zehir sevkiyatı hastanede bitti: Midesinden tam 367 gram uyuşturucu çıktı

Erzincan'da mide ve bağırsaklarından 39 kapsül halinde toplam 367,45 gram metamfetamin çıkan S.E. tutuklandı.

Mide ve bağırsağında uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı. (Fotoğraflar: DHA)Mide ve bağırsağında uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı. (Fotoğraflar: DHA)

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden batıya uyuşturucu sevkiyatının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla S.E.'nin üzerinde ve vücudunda arama yaptı. S.E., detaylı kontrol için hastaneye götürüldü. S.E.'nin çekilen röntgeninde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edildi. Yapılan müdahaleyle S.E.'nin mide ve bağırsaklarından 39 parça kapsül çıkarıldı. Kapsüllerde toplam 367,45 gram metamfetamin bulundu.

Doğu'dan batıya zehir sevkiyatı hastanede bitti: Midesinden tam 367 gram uyuşturucu çıktı-3

S.E. hakkında TCK'nın 188'inci maddesinde düzenlenen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Doğu'dan batıya zehir sevkiyatı hastanede bitti: Midesinden tam 367 gram uyuşturucu çıktı-5 Doğu'dan batıya zehir sevkiyatı hastanede bitti: Midesinden tam 367 gram uyuşturucu çıktı-6 Doğu'dan batıya zehir sevkiyatı hastanede bitti: Midesinden tam 367 gram uyuşturucu çıktı-7
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