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Büşra bebeğin Diyarbakır'daki evi görüntülendi! Camlardaki kırık dikkat çekti

Sivas’ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde büyüdüğü ev görüntülendi. Evin camlarının kırık olduğu görülürken, ailenin hayvancılık nedeniyle Sivas’a gittiği ve Büşra’nın burada kaybolduğu belirtildi.

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Büşra bebeğin Diyarbakır'daki evi görüntülendi! Camlardaki kırık dikkat çekti

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki evi görüntülenirken, camların kırık olması dikkat çekti.

CAMLARDAKİ KIRIK DİKKAT ÇEKTİ

Çermik ilçesi kırsal Aynalı Mahallesi Taşkesen Küme Evleri'nde yaşayan ailenin evleri, dronla görüntülendi. Küme evlerinde kalanların çoğunluğu akraba olduğu öğrenildi.

Büşra'nın büyüdüğü evin ise camlarının kırık olduğu dikkat çekti.

Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğin Diyarbakır'daki evi görüntülendi. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğin Diyarbakır'daki evi görüntülendi. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

ÇOCUKLAR TARAFINDAN KIRILMIŞ

Camların çocuklar tarafından kırıldığı, ailenin ise ilkbahar ayında hayvancılıkla uğraştıkları için Sivas'ın Divriği ilçesindeki Göndüren köyü İncedere Yaylası'na gittiği öğrenildi.

Ailenin Diyarbakır'a dönmelerine bir gün kala 11 aylık bebekleri Büşra kayboldu. 5 çocuk annesi E.B. (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi, ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ailenin yaşadığı evin camlarının kırık olduğu görülürken, camların çocuklar tarafından kırıldığı belirtildi.Ailenin yaşadığı evin camlarının kırık olduğu görülürken, camların çocuklar tarafından kırıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen anne E.B. ile baba Y.B., "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Akrabaları olan 4 şüpheli ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklanmıştı

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