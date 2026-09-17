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Aydın merkezli 7 ilde 11 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen dev yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 31 şüpheli adliyeye sevk edildi. Paravan şirketler üzerinden tam 11 milyar TL'lik şüpheli para trafiğinin saptandığı soruşturmada şahıs ve şirket mal varlıklarına el konuldu.

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Aydın merkezli 7 ilde 11 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu

Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Yapılan operasyonlarda 31 kişi adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar: İHA)Yapılan operasyonlarda 31 kişi adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar: İHA)

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonu içerisinde faaliyet gösterdiği ve banka hesaplarını bu faaliyetlerde kullandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aydın merkezli 7 ilde 11 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu-3

Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında organizasyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 40 şüphelinin kullandığı banka ve finans hesapları üzerinden toplam 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 TL tutarında şüpheli para trafiği tespit edildi.

Aydın merkezli 7 ilde 11 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu-4

Şüphelilerin elde ettikleri finansmanı paravan şirketler aracılığıyla aktardıkları belirlendi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla şüpheli şahıs ve şirketlere ait mal varlıklarına tedbiren el konulurken, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Aydın merkezli 7 ilde 11 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu-4

Hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 3'ünün halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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