Şahan, "Bir gece bizi hastaneden aradılar. Böbrek bağışı olacağını söylediler. Çok mutlu olduk, şaşırdık. İnanamadık. Nakil oldu kızım." dedi.

Elif Rana'nın babası Bülent Şahan, 2014 yılında Ordu'dan Yozgat'a giderken geçirdikleri kazada kızının sol dizinin ampute edildiğini ve protez kullandığını söyledi. Kazada mesanesinin de yaralandığını belirten Şahan, böbrek sorunu nedeniyle diyalize başlayan kızının yaklaşık 5 yıl boyunca uygun böbrek beklediğini anlattı.

Tuana’nın böbreğiyle hayata tutunan Elif, aileyle buluştu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

TUANA'NIN ORGANLARIYLA HAYAT BULDU

Tuana'nın babası Ahmet Torun, kızının organlarının başka insanlara hayat vermesinin kendisi için hem teselli hem de mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Torun, "Kızımın organlarıyla sağlıklı olarak hayata tutunanlar beni teselli ve çok mutlu ediyor. Bağımızı koparmadık. Kızım organlarıyla yeniden hayat buldu." ifadelerini kullandı.

Aileler, Elif Rana'nın iyileşmesinin ardından Tuana'nın mezarını birlikte ziyaret etme kararı aldı.

AİLELER YILLAR SONRA BULUŞTU

Tuana'nın ailesi, kızının böbreğiyle hayata tutunan Elif Rana ve ailesini Yozgat'ta ziyaret etti. Duygusal buluşmada aileler birbirine sarılırken, Ahmet Torun, kızının organlarının başka bir hayata umut olmasının kendileri için büyük bir teselli olduğunu söyledi.