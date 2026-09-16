Tuana’nın böbreğiyle hayata tutunan Elif, donörünün ailesiyle buluştu
Giresun’da hayatını kaybeden 17 yaşındaki Tuana Elif Gölpınar Torun’un böbreğiyle hayata tutunan 14 yaşındaki Elif Rana Şahan, donörünün ailesiyle buluştu. Tuana’nın annesi Nuray Torun, CHP’li Hasbi Dede’nin sokaklarda gezmesine tepki gösterdi.
Giresun'un Görele ilçesinde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Tuana Elif Gölpınar Torun'un böbreğiyle hayata tutunan 14 yaşındaki Elif Rana Şahan ile Tuana'nın ailesi Yozgat'ta buluştu. Duygusal buluşmada aileler birbirine sarılırken, Tuana'nın babası Ahmet Torun, kızının organlarının hayat verdiği Elif'i görmekten duyduğu mutluluğu anlattı.
ELİF 5 YILDIR BÖBREK BEKLİYORDU
Elif Rana'nın babası Bülent Şahan, 2014 yılında Ordu'dan Yozgat'a giderken geçirdikleri kazada kızının sol dizinin ampute edildiğini ve protez kullandığını söyledi. Kazada mesanesinin de yaralandığını belirten Şahan, böbrek sorunu nedeniyle diyalize başlayan kızının yaklaşık 5 yıl boyunca uygun böbrek beklediğini anlattı.
Şahan, "Bir gece bizi hastaneden aradılar. Böbrek bağışı olacağını söylediler. Çok mutlu olduk, şaşırdık. İnanamadık. Nakil oldu kızım." dedi.
TUANA'NIN ORGANLARIYLA HAYAT BULDU
Tuana'nın babası Ahmet Torun, kızının organlarının başka insanlara hayat vermesinin kendisi için hem teselli hem de mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.
Torun, "Kızımın organlarıyla sağlıklı olarak hayata tutunanlar beni teselli ve çok mutlu ediyor. Bağımızı koparmadık. Kızım organlarıyla yeniden hayat buldu." ifadelerini kullandı.
Aileler, Elif Rana'nın iyileşmesinin ardından Tuana'nın mezarını birlikte ziyaret etme kararı aldı.
AİLELER YILLAR SONRA BULUŞTU
Tuana'nın ailesi, kızının böbreğiyle hayata tutunan Elif Rana ve ailesini Yozgat'ta ziyaret etti. Duygusal buluşmada aileler birbirine sarılırken, Ahmet Torun, kızının organlarının başka bir hayata umut olmasının kendileri için büyük bir teselli olduğunu söyledi.
"YÜREĞİMİ PARÇALIYOR"
Tuana'nın, CHP'li belediye başkanı Hasbi Dede'nin telefonla tacizine uğradığı ve görülen dava sürecinde şüpheli trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi. Tuana'nın ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tuana'nın annesi Nuray Torun, Hasbi Dede'yi işaret ederek, "Kızımın hayatını karartan kişinin hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda rahatça gezmesi yüreğimi parçalıyor." diyerek tepkisini dile getirdi.
Tuana Elif Gölpınar Torun'un organlarıyla 5 kişiye umut olduğu belirtildi. Ailelerin, Elif Rana'nın iyileşmesinin ardından Tuana'nın mezarını birlikte ziyaret etme kararı aldığı aktarıldı.