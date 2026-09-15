Nevşehir'de 18 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü: 4 tutuklama
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında işlenen Sedat Ünal cinayetinde 18 yıl sonra adalet yerini buldu. Geçtiğimiz günlerde Bakan Akın Gürlek'in detaylarını paylaştığı soruşturmada, DNA ve HTS kayıtlarıyla kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliden 4'ü "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Ruhsatsız kumarhaneden yol kenarına uzanan cinayetin tüm detayları haberimizde.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında işlenen ve yıllardır tozlu raflarda bekleyen Sedat Ünal cinayetinde adalet sağlandı. Yeniden açılan dosyada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.18 yıl sonra yeniden açılan dosyada tutuklama
CESEDİ KUMARHANE YAKININDA BULUNMUŞTU
Soruşturma kapsamında Ünal'ın öldürülerek atıldığı değerlendirilen bölgeye geldiği belirlenen Murat B.ve Hakan G. ile maktulle kumarhanede birlikte oyun oynadığı tespit edilen Durdu T. ve Yılmaz B., kumarhane işletmecisi Tahsin G. ile olay sırasında kumarhanede bulunan Tarkan G. ve Akif G. hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı.
18 YILLIK TOZLU DOSYA DNA VE HTS KAYITLARIYLA ÇÖZÜLDÜ
2008 yılında Ürgüp'te öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın faili meçhul kalan dosyası, emniyet birimlerinin titiz çalışmasıyla yeniden ele alındı. 18 yıl önceki kriminal bulgular, modern teknolojiye uygun DNA verileri ve HTS kayıtlarının geriye dönük incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine kadar olan tüm hareketliliği tek tek haritalandırıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Bedir, Hakan Galitekin, Tarkan Galitekin ve Tahsin Galitekin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden A.G., D.T. ve Y.B. ise serbest bırakıldı.
BAKAN GÜRLEK CİNAYETİN DETAYLARINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
İçişleri Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada faili meçhul cinayetlerin çözülmesine yönelik kararlılık mesajı vermiş ve Sedat Ünal dosyasındaki titiz çalışmayı işaret etmişti. "Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz" vurgusu yapan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Nevşehir Ürgüp'te 2008'de öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası yeniden ele alındı. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya çıkarıldı, 7 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan adli işlemler başlatıldı."
Bakan Gürlek'in açıklamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıkmasıyla 18 yıllık faili meçhul dosyada adalet sağlandı.