Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında işlenen ve yıllardır tozlu raflarda bekleyen Sedat Ünal cinayetinde adalet sağlandı. Yeniden açılan dosyada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir faili meçhul dosya daha çözüldü, 4 kişi tutuklandı. (Fotoğraflar: İHA)

CESEDİ KUMARHANE YAKININDA BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında Ünal'ın öldürülerek atıldığı değerlendirilen bölgeye geldiği belirlenen Murat B.ve Hakan G. ile maktulle kumarhanede birlikte oyun oynadığı tespit edilen Durdu T. ve Yılmaz B., kumarhane işletmecisi Tahsin G. ile olay sırasında kumarhanede bulunan Tarkan G. ve Akif G. hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı.

18 YILLIK TOZLU DOSYA DNA VE HTS KAYITLARIYLA ÇÖZÜLDÜ

2008 yılında Ürgüp'te öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın faili meçhul kalan dosyası, emniyet birimlerinin titiz çalışmasıyla yeniden ele alındı. 18 yıl önceki kriminal bulgular, modern teknolojiye uygun DNA verileri ve HTS kayıtlarının geriye dönük incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine kadar olan tüm hareketliliği tek tek haritalandırıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Bedir, Hakan Galitekin, Tarkan Galitekin ve Tahsin Galitekin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden A.G., D.T. ve Y.B. ise serbest bırakıldı.