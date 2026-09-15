Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Olay, Siverek-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek'ten Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 07 CCT 130 plakalı Star Batman yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Siverek'te otobüs alev alev yandı