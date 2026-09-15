Soğuk su yerine sıcak çay! Sıcak havalarda şaşırtan serinleme yöntemi
Sıcak havalarda serinlemek isteyenler genellikle buz gibi içeceklere yöneliyor. Ancak uzmanların değerlendirmelerine göre sıcak bir çay ya da kahve de uygun koşullarda vücudun serinlemesine yardımcı olabilir. Burada belirleyici olan ise içeceğin sıcaklığından çok, terin buharlaşmasını sağlayan ortam koşulları. İşte çarpıcı araştırmaya ilişkin detaylar.
Sıcak havalarda serinlemek için buz gibi içeceklere yöneliyoruz. Ancak uzmanlara göre sıcak bir fincan çay da doğru koşullarda vücudun serinlemesine yardımcı olabilir. Uzman Prof. John Tregoning, sıcak içeceğin terlemeyi artırarak vücuttan ısı atılmasını sağlayabileceğini belirtirken, bu etkinin özellikle havadar ortamlarda ortaya çıktığına dikkat çekiyor.
SICAK İÇECEK TERLEMEYİ ARTIRIYOR
Prof. John Tregoning, Avustralyalı bilim insanı Prof. Ollie Jay'in çalışmalarına dikkat çekerek sıcak içecek tüketiminin vücutta iki temel etki oluşturduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki içeceğin vücuda verdiği ısı, ikincisi ise buna bağlı olarak artan terleme.
Sıcak içeceğin vücut sıcaklığını bir miktar artırması daha fazla terlemeyi tetikleyebiliyor. Ter cilt yüzeyinde buharlaştığında ise vücuttan ısı uzaklaştırılıyor ve böylece serinleme sağlanıyor.
SERİNLEMENİN SIRRI TERİN BUHARLAŞMASINDA
Bu süreçte asıl kritik noktanın terin buharlaşması olduğu vurgulanıyor. Ter buharlaştığında cilt yüzeyinden ısı taşıyarak vücudun serinlemesine katkı sağlıyor.
Ancak bunun gerçekleşebilmesi için ortam koşullarının uygun olması gerekiyor. Havadar ve rüzgarlı ortamlarda ter daha kolay buharlaşırken yüksek nemli veya yetersiz havalandırılan yerlerde ter vücuttan akıp gidebiliyor.
NEMLİ HAVADA SICAK İÇECEK TERS ETKİ YAPABİLİR
Prof. Tregoning'e göre sıcak ve nemli bir ortamda sıcak içecek tüketmek beklenen serinleme etkisini sağlamayabilir. Terin buharlaşamadığı bu koşullarda vücut yeterince ısı kaybedemediği için kişi kendini daha sıcak hissedebilir.
Bu nedenle rüzgarlı bir ortamda sıcak çay içmek serinlemeye katkı sağlayabilirken, sıcak ve nemli bir ortamda aynı etki ortaya çıkmayabilir.
SICAK MI SOĞUK MU? UZMAN TERCİHİ KİŞİYE BIRAKIYOR
The Guardian'da yer alan habere göre sıcak veya soğuk içeceklerin serinleme açısından belirgin bir üstünlüğü bulunmuyor. Prof. John Tregoning, özellikle sıcak havalarda en önemli noktanın içeceğin sıcaklığından bağımsız olarak yeterli sıvı tüketmek olduğunu belirtiyor. Bu nedenle sıcak havalarda çay, kahve ya da soğuk içecek tercihi büyük ölçüde kişisel tercihe bağlı.