Terin buharlaşması, vücuttan ısı atılmasını sağlayarak serinlemeye yardımcı oluyor.

NEMLİ HAVADA SICAK İÇECEK TERS ETKİ YAPABİLİR

Prof. Tregoning'e göre sıcak ve nemli bir ortamda sıcak içecek tüketmek beklenen serinleme etkisini sağlamayabilir. Terin buharlaşamadığı bu koşullarda vücut yeterince ısı kaybedemediği için kişi kendini daha sıcak hissedebilir.

Bu nedenle rüzgarlı bir ortamda sıcak çay içmek serinlemeye katkı sağlayabilirken, sıcak ve nemli bir ortamda aynı etki ortaya çıkmayabilir.