Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan güreş antrenörü Zeki Gümüş'ten bir süre haber alınamadı. Yakınlarının durumdan şüphelenerek odasına girmesi üzerine hareketsiz halde bulunan Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gümüş'ü hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Osmangazi ilçesindeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Merkezde antrenörlük yapan Zeki Gümüş'ten bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek odasına girdi.

Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan Gümüş hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: DHA)

Zeki Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

55 YAŞINDAKİ ANTRENÖR HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Zeki Gümüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çok sayıda sporcu yetiştirdiği belirtilen Gümüş'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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