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Bursa TOHM'da şüpheli ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan güreş antrenörü Zeki Gümüş'ten bir süre haber alınamayınca yakınları odasına girdi ve Gümüş'ü hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Gümüş'ün hayatını kaybettiği tespit edildi; cenazesi adli tıpa sevk edildi.

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Bursa TOHM'da şüpheli ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan güreş antrenörü Zeki Gümüş'ten bir süre haber alınamadı. Yakınlarının durumdan şüphelenerek odasına girmesi üzerine hareketsiz halde bulunan Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Video Oynatma İkonu Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu!

Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan Gümüş hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: DHA) Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan Gümüş hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: DHA)

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA ODASINA GİRDİ

Olay, Osmangazi ilçesindeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Merkezde antrenörlük yapan Zeki Gümüş'ten bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek odasına girdi.

Gümüş'ü hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zeki Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Zeki Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

55 YAŞINDAKİ ANTRENÖR HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Zeki Gümüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çok sayıda sporcu yetiştirdiği belirtilen Gümüş'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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