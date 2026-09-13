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Düzce’de alevler geceyi aydınlattı! Kapı fabrikasındaki yangında korkutan anlar kamerada

Düzce’de gece saatlerinde yükselen alevler kısa sürede kapı fabrikasını sardı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken yaşanan korkutan anlar kameralara yansıdı.

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Düzce’de alevler geceyi aydınlattı! Kapı fabrikasındaki yangında korkutan anlar kamerada

Düzce'de kapı üretimi yapan fabrikadaki yangına müdahale eden 1 itfaiye eri yaralandı.

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Düzce D-100 kara yolu üzerinde bulunan Düzce Door isimli fabrikada meydana gelen yangın, hızla tüm fabrikayı sardı.

Kapı üretimi yapan fabrikasında yangın çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve İHA)Kapı üretimi yapan fabrikasında yangın çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve İHA)

Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri, yanan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Bir itfaiye eri yaralandıBir itfaiye eri yaralandı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı itfaiye eri, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Düzce’de alevler geceyi aydınlattı! Kapı fabrikasındaki yangında korkutan anlar kamerada-4 Düzce’de alevler geceyi aydınlattı! Kapı fabrikasındaki yangında korkutan anlar kamerada-5 Düzce’de alevler geceyi aydınlattı! Kapı fabrikasındaki yangında korkutan anlar kamerada-6
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