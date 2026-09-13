Düzce’de alevler geceyi aydınlattı! Kapı fabrikasındaki yangında korkutan anlar kamerada
Düzce’de gece saatlerinde yükselen alevler kısa sürede kapı fabrikasını sardı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken yaşanan korkutan anlar kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi:
Düzce'de kapı üretimi yapan fabrikadaki yangına müdahale eden 1 itfaiye eri yaralandı.Düzce’de kapı fabrikasında yangın!
Düzce D-100 kara yolu üzerinde bulunan Düzce Door isimli fabrikada meydana gelen yangın, hızla tüm fabrikayı sardı.
Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri, yanan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı itfaiye eri, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam