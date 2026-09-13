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Başakşehir'de boş arazi, Fatih'te surlar: İki ilçede ceset bulundu

İstanbul'un Fatih ve Başakşehir ilçelerinde art arda gelen haberler emniyet güçlerini alarma geçirdi. İki farklı noktada bulunan erkek cesetleri, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Başakşehir'de boş arazi, Fatih'te surlar: İki ilçede ceset bulundu

İstanbul Fatih'te surlarda bir erkek cesedi bulundu. İstanbul'un Başakşehir ve Fatih ilçelerinde 2 erkek cesedi bulundu.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise ihbarda bulundu.

İki farklı ilçede iki erkek cesedi bulundu. (Fotoğraflar: İHA)İki farklı ilçede iki erkek cesedi bulundu. (Fotoğraflar: İHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemede, cesedin Eray Deniz Sarı'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

Başakşehir'de boş arazi, Fatih'te surlar: İki ilçede ceset bulundu-3

Öte yandan Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki surların içinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde cesedin İsa Çam'a (40) ait olduğu anlaşıldı.

Bulunan cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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