TikTok canlı yayınında polislere sinkaflı hakaret! Sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı
TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı belirtilen sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı. Varol hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatılırken, 13 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.
TikTok'ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı belirtilen sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı. Varol hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, sosyal medya fenomeni Semih Varol'u gözaltına aldı.
CANLI YAYINDA POLİSLERİ HEDEF ALDI
Varol'un TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı belirtildi.
Söz konusu yayın üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Varol hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 125/3-a maddesi kapsamında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem başlatıldı.
13 EYLÜL'DE ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Gözaltına alınan Semih Varol'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Varol'un, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Eylül 2026 tarihinde mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği belirtildi.