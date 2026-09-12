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Antalya Muratpaşa’da korkutan yangın: Ev ve bitişik depoda alevler yükseldi, ekipler müdahalede

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir ev ile bitişiğindeki depoda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Antalya Muratpaşa’da korkutan yangın: Ev ve bitişik depoda alevler yükseldi, ekipler müdahalede

Yangın, saat 14.45 sıralarında Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle bir ev ve iş yerine ait bitişik depoda yangın başladı.

Antalya Muratpaşa’da korkutan yangın: Ev ve bitişik depoda alevler yükseldi, ekipler müdahalede-2

Alevlerin büyümesi ve çevreden görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak ve yangının çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak incelemeyle belirlenmesi bekleniyor.

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Antalya Muratpaşa’da korkutan yangın: Ev ve bitişik depoda alevler yükseldi, ekipler müdahalede-4 Antalya Muratpaşa’da korkutan yangın: Ev ve bitişik depoda alevler yükseldi, ekipler müdahalede-5 Antalya Muratpaşa’da korkutan yangın: Ev ve bitişik depoda alevler yükseldi, ekipler müdahalede-6
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