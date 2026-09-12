Bursa'da ters yönde ilerleyen sürücü, polise zor anlar yaşattı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır)

"BEN SANATÇIYIM" DEDİ, KAMERAYA TÜKÜRDÜ

Alkol testine ve cezai işleme direnen Büşra A., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek kameraya tükürdü. Sanatçı olduğunu iddia eden sürücü, polisin kendisini sakinleştirme çalışmaları sırasında bir süre yere yığıldı.