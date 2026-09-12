Bursa’da otomobiliyle ters yöne giren sürücü ortalığı karıştırdı: "Ben sanatçıyım" deyip gazetecilere tükürdü
Bursa’da ters yönde ilerleyen sürücü Büşra A., kendisini durduran polis ekiplerine saldırdı. Alkol testini reddeden ve "Ben sanatçıyım" diyerek ekiplere direnen Büşra A., olayı görüntüleyen gazetecilere tükürdü. Polis aracına saldıran ve zorluk çıkarmaya devam eden sürücü ile yanındaki şahıs güçlükle gözaltına alındı.
Bursa'da gece yarısı ana yolda otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü Büşra A. ile yanındaki şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
ANA YOLDA TEHLİKELİ SEYİR
Olay, saat 04.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Trafik akışının aksine ters yönde ilerleyen otomobil, devriye görevi yapan polis ekiplerince fark edilerek durduruldu. Sürücü Büşra A. ve araçta bulunan yanındaki kişi, işlem yapmak isteyen ekiplere mukavemet gösterdi.
"BEN SANATÇIYIM" DEDİ, KAMERAYA TÜKÜRDÜ
Alkol testine ve cezai işleme direnen Büşra A., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek kameraya tükürdü. Sanatçı olduğunu iddia eden sürücü, polisin kendisini sakinleştirme çalışmaları sırasında bir süre yere yığıldı.
POLİS ARACINA DA SALDIRDI
Ayağa kalktıktan sonra taşkınlıklarına devam eden Büşra A., bu kez de polis aracına saldırdı. Ekiplerin kelepçe takarak kontrol altına aldığı Büşra A. ve yanındaki şahıs güçlükle gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Trafikten menedilen otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.