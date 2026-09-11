Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yürütülen askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz yaralandı.

Iğdır'da askeri araç devrildi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aralık ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Bülent Aydın Karakolu personelini taşıyan askeri araç, devriye faaliyeti yürüttüğü esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.