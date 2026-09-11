Iğdır'dan acı haber: Devriye görevi yapan askeri araç devrildi! 1 şehit 2 yaralı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yürüten askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralanan askerler, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yürütülen askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Aralık ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Bülent Aydın Karakolu personelini taşıyan askeri araç, devriye faaliyeti yürüttüğü esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan 1 asker şehit olurken, yaralanan 2 asker kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.