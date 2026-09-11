Coca-Cola ŞOK kampanyası çekiliş sonuçları! İşte kazanan asıl ve yedek talihliler

Binlerce kişinin katıldığı dev çekilişte PlayStation 5, Philips Ambilight TV, iPad ve JBL kulaklık kazanan asil ve yedek isimler netleşti. İşte kazanan talihlilerin tam listesi...

Sony Playstation 5 Slim 1 TB Oyun Konsolu Asil Talihlileri

Uğur Aydemir / Şırnak - Orhan Mutlu / İstanbul - Taner Aslan / Adana - Simge Muştu Şen / Kırklareli - Mehmet Ata Kurt / İstanbul - Emine Cengiz / Ankara - Gökmen Kuruoğlu / İzmir - Müge Akel / Adana - Erol Işık / Bursa - Eziz Tachmyradov / Çanakkale Phılıps 55pus8500/62 55 İnç 139 Ekran

Smart 4k UHD Dolby Atmos Titan Os Ambilight Qled TV Asil Talihlileri

Hüseyin Noyan / İstanbul - Murat Barıtlı / Tekirdağ - Muhyettin Aktürk / İstanbul - Davut Noyan / İstanbul - Tolunay Asimoğlu / Trabzon - Mustafa Oğurel / Adana - Ali Karabulut / Ordu - Murat Çavdar / Kütahya - Osman Sayın / Osmaniye - Kadir Saim Uyanık / Ankara Apple 11 İnç İpad (A16) Wi-Fi 128 Gb Tablet Asil Talihlileri: Yusuf Aksöz / Ankara - Edip As / İstanbul - Serkan Şükrü Sağra / Ordu - Recep Akdoğan / İstanbul - Veysi As / İstanbul - İzzettin Özel / İstanbul - Şaban Sarıkaya / Kocaeli - Naciye Noyan / İstanbul - Abdulkadir Akel / Adana - Hıdır Aydın / İstanbul

Jbl Tune 525bt Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Asil Talihlileri

Ebru Sefer / İstanbul - Selami Danışman / İstanbul - Süleyman Karagöz / Antalya - Hatice Başlevent / Manisa - Sultan Aktürk / İstanbul - Emrah Çakır / Ankara - Osman Polat / Adıyaman - Serkan Gündüz / İzmir - Tekin Çokçetin / Mersin - Sümeyye Çetinkaya / İstanbul Sony Playstation 5 Slim 1 TB

Oyun Konsolu Yedek Talihlileri

1-) Sabri Yener Çölbeyi / Kahramanmaraş 2-) Gülbahar Şit / İstanbul 3-) İbrahim Yenigün / İstanbul 4-) Ahmet Ay / İstanbul 5-) Mücella Akel / Adana 6-) Mehmet Emin Kurt / İstanbul 7-) Mehmet Emin Saylık / İstanbul 8-) Mustafa Özer / Konya 9-) Serap Ay / İstanbul 10-) Süleyman Kurt / İstanbul

Phılıps 55pus8500/62 55 İnç 139 Ekran Smart 4k Uhd Dolby Atmos Titan Os Ambilight QLED TV Yedek Talihlileri

1-) Şaziye Ay / İstanbul 2-) Rıdvan Oğurel / Adana 3-) Mehmet Subasi / İzmir 4-) Fatih Bakırcı / Konya 5-) İbrahim Karataş / Balıkesir 6-) Yavuzhan Şafak / Ankara 7-) Songül Akel / Adana 8-) Mehmet Aksoy / Mersin 9-) Meriç Uluöz / Adana 10-) Birol Yılmaz / İstanbul

Apple 11 İnç İpad (A16) Wi-Fi 128 Gb Tablet Yedek Talihlileri

1-) Meryem Oğurel / Adana 2-) Özlem Havakara / İstanbul 3-) Ozan Kipçak / Adana 4-) Erdem Özdemir / İstanbul 5-) Hasan Ay / İstanbul 6-) Ozan Özdemir / İstanbul 7-) Hakan Ösün / İstanbul 8-) Zehra Havakara / İstanbul 9-) Kasım Uyanık / İstanbul 10-) Levent Erkaya / İstanbul

Jbl Tune 525bt Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Yedek Talihlileri

1-) Mehmet Çadırlar / Konya 2-) Ahmet Noyan / İstanbul 3-) Akay Kağan Yılmaz / İstanbul 4-) Coşkun Düzgün / İstanbul 5-) Ece Yılmaz / İstanbul 6-) Metin Acırgan / İstanbul 7-) Turgut Şanlı / Kahramanmaraş 8-) Murat Arık / Adana 9-) Kenan Bulu / Denizli 10-) Tevfike Kurt / İstanbul

Bu kampanya MPİ'nin 20.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90895 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 7.09.2026 tarihinde yapılan çekilişe 5.123 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 26.09.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 11.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri, iletişim bilgileri ve fiş/fatura görseli ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son teslim tarihi 31.10.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.