Salican Mehmet ile Arzu Khalilova arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Alt katta oturan ve sesleri duyup üst kata çıkan Salican Mehmet'in annesi F.M., Arzu Khalilova'nın yerde yattığını görünce durumu eşi İ.M.'ye bildirdi. İ.M.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salican Mehmet, elinde makasla yakalanırken, yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Khalilova hayatını kaybetti. Otopside Khalilova'nın vücudunun değişik yerlerinde toplam 146 makas girişi olduğu, bunların 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu belirlendi. Cenaze, işlemlerinin ardından toprağa verildi.

"EŞİMLE TARTIŞTIĞIMIZ ZAMAN BAZEN GÖZÜM DÖNERDİ"

Emniyetteki ifadesinde Arzu Khalilova ile 4 yıldan beri dini nikahla birlikte yaşadıklarını söyleyen Salican Mehmet, psikolojik problemleri olduğunu ve tedavi gördüğünü iddia ederek, "Son birkaç aydır bende ruhsal açıdan sıkıntılar olmaya başladı. Bundan dolayı yaklaşık 2 ay önce Bursa'da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatarak tedavi görmeye başladım. Burada yaklaşık 21 gün tedavi gördüm ve taburcu edildim. Taburcu edildiğimde bana günde 3 defa kullanılmak üzere ilaç verildi. Ben bu ilaçları bir süre kullandım. Bu süre zarfında eşimle kavgalarımız oldu, birbirimizi darbettik ancak birbirimizden şikayetçi olmamıştık. Eşimle tartıştığımız zaman bazen benim gözüm döner ve ne yaptığımı bilemem, birden parlardım. Ancak eşimle ciddi bir sorunumuz yoktu." dedi.

"MAKASLA BİRÇOK KEZ SALDIRDIM"

İfadesinde; olaydan 1 gün önce eşiyle küçük kızlarının ağlaması nedeniyle tartıştıklarını ve birbirlerini darbettiklerini söyleyen Mehmet, şunları anlattı:

"Olay günü büyük kızım babaannesine gitti. Bebeğimiz evdeydi. Eşim çamaşırları topluyordu. Bana "Çocuğa bak." dedi. Ben de "Bakıyorum." dedim. Bana hala "Çocuğa bak." deyince, dünden de kavgalı olduğumuz için sinirlendim. O sırada benim yine gözüm karardı. Daha sonra çocuk odasına gittim. Çocuğa baktım ve orada bulunan makası aldım. Ondan sonra salona geldim. Direkt eşime makasla saldırmaya başladım. Makasla birçok kez saldırdım ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bunun üzerine eşim yere yığıldı."