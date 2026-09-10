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Çankaya'da düğünde havaya ateş açan 6 kişi silahlarıyla yakalandı: 6 tabanca, 3 pompalı ve yüzlerce mermi ele geçirildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açtığı belirlenen 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çankaya'da düğünde havaya ateş açan 6 kişi silahlarıyla yakalandı: 6 tabanca, 3 pompalı ve yüzlerce mermi ele geçirildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli, kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

6 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Dodurga Mahallesi'nde düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüphelilerin kimliği tespit edildi.Şüphelilerin kimliği tespit edildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameraları ve çevredekilerin çektikleri cep telefonu görüntülerini inceleyerek, olayda silah kullandıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH, MERMİ VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfekle, 1 av tüfeği, 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirdi.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak çok sayıda operasyon düzenlendi.Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak çok sayıda operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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