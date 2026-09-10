Dodurga Mahallesi'nde düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüphelilerin kimliği tespit edildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameraları ve çevredekilerin çektikleri cep telefonu görüntülerini inceleyerek, olayda silah kullandıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH, MERMİ VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfekle, 1 av tüfeği, 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirdi.