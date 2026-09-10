Nevşehir'de plakasız motosikletle tek teker şovu pahalıya patladı: Polise yakalanan sürücüye 250 bin TL ceza!
Nevşehir’de plakasız motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürerek tek teker üzerinde ilerleyen ve ehliyeti daha önceden geri alındığı belirlenen sürücüye, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 250 bin lira idari para cezası kesildi; olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Nevşehir'de plakasız motosikletiyle seyir halindeyken tek teker üzerinde ilerleyen sürücü; önce cep telefonu kameralarına, ardından polise yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Olay; geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ç., motosikletiyle seyir halindeyken araçların sağından geçerek ön tekerini kaldırdı ve bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Tehlikeli hareketler yapan sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
TOPLAM 250 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen E.Ç. yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem de başlatıldı.