Nevşehir'de plakasız motosikletiyle seyir halindeyken tek teker üzerinde ilerleyen sürücü; önce cep telefonu kameralarına, ardından polise yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tek teker şovu yapan sürücüye 250 bin TL para cezası uygulandı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay; geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ç., motosikletiyle seyir halindeyken araçların sağından geçerek ön tekerini kaldırdı ve bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Tehlikeli hareketler yapan sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Plakasız motosikletle tek teker atan sürücü kamerada!

TOPLAM 250 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen E.Ç. yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem de başlatıldı.

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