Gaziantep Dülük-OSB Tüneli'nde iskele esnedi: Betonu sabitleyen demirler işçileri sıkıştırdı, 1 işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'te şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımı süren Dülük-OSB Tüneli'nde, betonu sabitlemek için kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 2 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gaziantep Valiliği, tünelde herhangi bir göçük yaşanmadığını bildirdi.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi yakınlarında yapımı devam eden Dülük-OSB Tüneli'nde iş kazası yaşandı. Demir iskelenin esnemesi sonucu meydana gelen kazada 2 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle işçiler tünelden çıkarılırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçilerden biri yaşamını yitirdi.
DEMİR İSKELE ESNEDİ, 2 İŞÇİ YARALANDI
Gaziantep'teki şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla inşa edilen Dülük-OSB Tüneli'nde iş kazası meydana geldi.
Merkez Sam Mahallesi yakınlarında bulunan tünel inşaatında, betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu 2 işçi yaralandı.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi gönderildi.
Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de tünelde çalışma başlattı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle işçilere ulaşıldı.
BİR İŞÇİ KENDİ İMKÂNLARIYLA TÜNELDEN ÇIKTI
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iş kazasının betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, çalışanlardan birinin kendi imkânlarıyla tünelden çıktığı ifade edildi.
Diğer işçinin ise AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.
AĞIR YARALI İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak yaralı işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Böylece iş kazasında yaralanan 2 işçiden birinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
VALİLİK: TÜNELDE GÖÇÜK MEYDANA GELMEDİ
Gaziantep Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada tünelde herhangi bir göçük yaşanmadığını vurguladı.
Açıklamada, "Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır." ifadelerine yer verildi.
FATMA ŞAHİN: ÇÖKME VEYA KAYMA SÖZ KONUSU DEĞİL
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.
Şahin, tünelde herhangi bir çökme ya da kaymanın söz konusu olmadığını belirterek, yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.