BİR İŞÇİ KENDİ İMKÂNLARIYLA TÜNELDEN ÇIKTI Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iş kazasının betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, çalışanlardan birinin kendi imkânlarıyla tünelden çıktığı ifade edildi. Diğer işçinin ise AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği aktarıldı. AĞIR YARALI İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ancak yaralı işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece iş kazasında yaralanan 2 işçiden birinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

VALİLİK: TÜNELDE GÖÇÜK MEYDANA GELMEDİ Gaziantep Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada tünelde herhangi bir göçük yaşanmadığını vurguladı. Açıklamada, "Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır." ifadelerine yer verildi.