İzmir'de banka şubesine soygun girişimi: 1 çalışan rehin alındı
İzmir Karabağlar’da banka şubesine yönelik soygun girişiminde 1 banka çalışanının rehin alındığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şube çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
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İzmir'de bir banka şubesinde soygun girişimi emniyet güçlerini harekete geçirdi.
Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir bankaya yönelik soygun girişimi yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, banka şubesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.İzmir'de bankada rehin alma krizi!
1 REHİNE VAR
Edinilen bilgilere göre olayda bir banka çalışanı rehin alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam