İstanbul 'un Karadeniz'e kıyısı bulunan Beykoz , Sarıyer ve Şile ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga nedeniyle iki gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yasak kararının 9 ve 10 Eylül tarihlerinde uygulanacağı belirtildi.

İstanbul’da olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga nedeniyle Beykoz, Sarıyer ve Şile’de 9-10 Eylül tarihlerinde denize girmek yasaklandı. (Fotoğraflar: AA)

SARIYER'DE KISIRKAYA PLAJI KAPATILACAK

Sarıyer Kaymakamlığı da yüksek dalga nedeniyle Kısırkaya Halk Plajı'nın iki gün süreyle deniz ve plaj girişine kapatılacağını duyurdu.

Kaymakamlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son meteorolojik, değerlendirmeler doğrultusunda. 09.09.2026 Çarşamba günü ve 10.09.2026 Perşembe günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Çarşamba ve Perşembe günleri geçici olarak Sarıyer sınırları ilçesinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir"