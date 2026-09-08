İstanbul’da 3 ilçede deniz yasağı: Beykoz, Sarıyer ve Şile’de 2 gün boyunca plajlara giriş kısıtlandı
İstanbul’da olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga nedeniyle Beykoz, Sarıyer ve Şile’de 9-10 Eylül tarihlerinde denize girmek yasaklandı.
İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı bulunan Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga nedeniyle iki gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyecek.
Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yasak kararının 9 ve 10 Eylül tarihlerinde uygulanacağı belirtildi.
"İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 09.09.2026 (Çarşamba), 10.09.2026 (Perşembe) günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
SARIYER'DE KISIRKAYA PLAJI KAPATILACAK
Sarıyer Kaymakamlığı da yüksek dalga nedeniyle Kısırkaya Halk Plajı'nın iki gün süreyle deniz ve plaj girişine kapatılacağını duyurdu.
Kaymakamlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Son meteorolojik, değerlendirmeler doğrultusunda. 09.09.2026 Çarşamba günü ve 10.09.2026 Perşembe günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Çarşamba ve Perşembe günleri geçici olarak Sarıyer sınırları ilçesinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir"
ŞİLE'DE AYAZMA VE AĞVA PLAJLARINDA KISITLAMA
Şile Kaymakamlığı ise poyraz nedeniyle rüzgarın kuvvetli, dalga boyunun yüksek olmasının beklendiğini belirterek ilçedeki bazı plajlarda denize girişe ilişkin karar aldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder sitesinin verilerine göre rüzgarın fazla, dalga boyunun yüksekliği nedeniyle; 9 Eylül 2026 Çarşamba ve 10 Eylül 2026 Perşembe günleri rüzgarın poyrazdan eseceği bilgisi dahilinde Ayazma Plajı (Şile liman mendireğinin etkisi dahilinde dolgu alanından başlayarak 500 m. mesafede bulunan Yelken Plaj işletmesine kadar) ve Ağva Plajında (dere kenarında bulunan fener mendireğinden itibaren 200 m. mesafe) cankurtaranların oluşturacakları kontrollü alanlar dışında (2 plajda da 18:00 itibariyle boşaltılacaktır.) İlçemizde denize girmek yasaklanmıştır" duyurusu yapıldı.