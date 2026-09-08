Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan Yusuf Kılıç aranıyor: Çalışmalar sabah yeniden başladı
Gaziantep’ten akrabalarını ziyaret için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen 14 yaşındaki Yusuf Kılıç, serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu. Havanın kararmasıyla dün ara verilen arama çalışmaları, su vanalarının kapatılmasıyla birlikte sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Yusuf Kılıç (14) aranıyor.
YÜZMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİRDİ
Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Akçakale ilçesi Boybeyi Mahallesi civarında meydana geldi. Gaziantep'ten akrabalarını ziyaret için Şanlıurfa'ya gelen Yusuf Kılıç, yüzmek amacıyla sulama kanalına girdi.
YUSUF KILIÇ'I ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İyi yüzme bilmediği belirtilen Kılıç, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, su yüzeyinde ve kanal boyunca arama çalışması yaptı ancak Kılıç'a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara ara verildi.
Ekipler, çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde su vanalarının kapatıldığı öğrenildi.