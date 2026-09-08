İstanbul'da muhasebe müdürü olarak çalıştığı iş yerine ait toplamda 122 milyon lirayı kendine ve başkalarına ait hesaplara aktararak çaldığı iddia edilen M.A. (36) yakalandı. Şüpheliye hırsızlıklar sırasında yardım eden ve banka hesaplarını kullanan 19 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ve 12 lüks otomobile de el konduğu öğrenildi.

Şirkete ait paraları başka hesaplara aktararak çaldığı iddia edilen M.A. gözaltına alındı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) ŞİRKETE AİT PARALARI BAŞKA HESAPLARA AKTARIYORDU Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan M.A.'nın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesaplarına daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı belirlendi. Şirketin hesaplarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin toplam 122 milyon lirayı çaldığını belirledi.