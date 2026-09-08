İstanbul’da 122 milyon liralık şirket parası soruşturmasında 19 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da bir şirketin muhasebe müdürü olarak görev yapan M.A.’nın, yıllar içinde kuruma ait 122 milyon lirayı kendi ve suç ortaklarının hesaplarına aktararak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında M.A.’nın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınırken; suç gelirleriyle alındığı belirlenen 5 taşınmaz ile 12 lüks otomobile el konuldu.
İstanbul'da muhasebe müdürü olarak çalıştığı iş yerine ait toplamda 122 milyon lirayı kendine ve başkalarına ait hesaplara aktararak çaldığı iddia edilen M.A. (36) yakalandı. Şüpheliye hırsızlıklar sırasında yardım eden ve banka hesaplarını kullanan 19 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulurken, suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 5 taşınmaz ve 12 lüks otomobile de el konduğu öğrenildi.
ŞİRKETE AİT PARALARI BAŞKA HESAPLARA AKTARIYORDU
Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan M.A.'nın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesaplarına daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı belirlendi. Şirketin hesaplarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin toplam 122 milyon lirayı çaldığını belirledi.
İSTANBUL MERKEZLİ OLMAK ÜZERE SİNOP VE TOKAT'TA OPERASYON DÜZENLENDİ
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli M.A. ve suç ortaklarını yakalamak için İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda M.A.'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde yapıldı. M.A.'nın dışında gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarını kullandıran ve aynı şirkette çalışarak ona yardım eden kişiler olduğu belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.