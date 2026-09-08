CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı ücret tarifesinde mezarlık ücretlerine yönelik yapılan değişiklik vatandaşların tepkisine neden oldu. Meclis kararıyla yapılan düzenlemeye ilişkin paylaşılan bilgilere göre mezar yeri için metrekare bedeli 14 bin TL olarak belirlendi. Buna göre 3,5 metrekarelik bir mezar yerinin toplam bedeli 49 bin TL'ye ulaştı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin yeni tarifesiyle mezar yeri ücretleri iki katına çıktı. (Fotoğraflar: İHA) Geçen yıl 7 bin TL olan metrekare fiyatının yeni tarifeyle 14 bin TL'ye yükselmesi yüzde 100'lük artış anlamına geliyor. 3,5 METREKARELİK MEZAR YERİ 49 BİN TL Yeni tarifeye göre 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare başına 14 bin TL ödenmesi gerekiyor. Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamada bir mezar yerinin toplam bedeli 49 bin TL'yi buluyor.