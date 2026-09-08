Adana'da mezar yeri ücretine yüzde 100 zam! Vatandaşlardan 49 bin TL'lik tarifeye tepki: Ölüm de mi parayla oldu?
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı mezarlık tarifesinde yapılan değişiklik tepki çekti. Paylaşılan bilgilere göre mezar yeri için metrekare bedeli 7 bin TL'den 14 bin TL'ye yükselirken, 3,5 metrekarelik bir yerin toplam bedeli 49 bin TL'ye çıktı. Vatandaşlar yeni tarifeyi özellikle dar gelirliler açısından yüksek buldu.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı ücret tarifesinde mezarlık ücretlerine yönelik yapılan değişiklik vatandaşların tepkisine neden oldu.
Meclis kararıyla yapılan düzenlemeye ilişkin paylaşılan bilgilere göre mezar yeri için metrekare bedeli 14 bin TL olarak belirlendi. Buna göre 3,5 metrekarelik bir mezar yerinin toplam bedeli 49 bin TL'ye ulaştı.
Geçen yıl 7 bin TL olan metrekare fiyatının yeni tarifeyle 14 bin TL'ye yükselmesi yüzde 100'lük artış anlamına geliyor.
3,5 METREKARELİK MEZAR YERİ 49 BİN TL
Yeni tarifeye göre 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare başına 14 bin TL ödenmesi gerekiyor. Bu rakam üzerinden yapılan hesaplamada bir mezar yerinin toplam bedeli 49 bin TL'yi buluyor.
Vatandaşlar, söz konusu fiyatın özellikle dar gelirli aileler açısından yüksek olduğunu belirterek düzenlemeye tepki gösterdi.
"DAR GELİRLİ VATANDAŞ İÇİN 49 BİN LİRA BAYAĞI YÜKSEK"
Mezar yeri ücretinin yüksek olduğunu belirten Sertap Demirci, "Dar gelirli vatandaş için 49 bin lira bayağı yüksek. Çoğu kişi bu fiyatı kaldıramaz. Sosyal belediyeciliğe uymayacak bir fiyat var. Özel mezara 49 bin lira yüksek bir miktar" dedi.
"ÖLÜM DE Mİ PARAYLA OLDU?"
Yeni tarifeye tepki gösteren Havzullah Tezcan da ücretlerin yüksek olduğunu söyledi.
Tezcan, "Ölüm de mi parayla oldu? Bu fiyatlar yüksek, maalesef alamayız. Mesela bu mezarlıkta yatan 30'a yakın tanıdık var. Hepsi farklı noktalarda yatıyor. Hepsi aynı noktada olsaydı daha iyi olurdu. Ailece gelip duamızı etseydik daha iyi olurdu. Ayrı noktalarda olduğu için ziyaret etmekte zorlanıyoruz. Gerçekten bu miktarlar çok" diye konuştu.