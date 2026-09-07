1520'de 26 yaşında tahta çıkan Sultan Süleyman, ardı ardına gerçekleştirdiği seferlerle Osmanlı Devleti'ni askerî ve siyasi açıdan zirveye taşırken hukuk, diplomasi, mimari ve edebiyat alanlarında da kalıcı bir miras bıraktı.

Osmanlı tarihinin en uzun ve en etkili hükümdarlıklarından birine imza atan Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık saltanatı boyunca imparatorluğun gücünü Avrupa'nın içlerinden Orta Doğu'ya, Akdeniz'den Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada hissettirdi.

1526'da kazanılan Mohaç Zaferi ise Avrupa tarihinin dönüm noktalarından biri oldu.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'daki ilk büyük hamlesi, 1521'de Belgrad'ın fethi oldu. Stratejik öneme sahip şehir Osmanlı hâkimiyetine girerken Avrupa'nın kalbine doğru ilerleyişin önü açıldı. Bir yıl sonra Rodos'un fethedilmesiyle Doğu Akdeniz'deki Osmanlı hâkimiyeti de güçlendi.

72 yaşında son seferine çıktı

'KANUNİ' ADINI KAZANDIRAN DÜZEN

Sultan Süleyman'ın mirası fetihlerle sınırlı kalmadı. Devletin hukuk ve idare sisteminde yapılan düzenlemeler nedeniyle "Kanuni" olarak anıldı. Önceki dönemlerden gelen hukuki uygulamalar sistemleştirilerek devlet yönetiminin daha düzenli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlandı.

Aynı dönemde Osmanlı mimarisi de en parlak çağlarından birini yaşadı. Kanuni'nin emriyle yaptırılan Süleymaniye Külliyesi, bu dönemin ihtişamını günümüze taşıyan en önemli eserlerden biri oldu.

Kanuni Sultan Süleyman, 72 yaşında olmasına ve sağlık sorunları yaşamasına rağmen 1566'da ordusunun başında son kez sefere çıktı. Hedef Zigetvar Kalesi'ydi.

Yaklaşık bir ay süren kuşatma sırasında padişahın sağlık durumu ağırlaştı. Kanuni, 7 Eylül 1566'da otağında vefat etti.

Haber: Sabah'tan Harun Sekmen

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