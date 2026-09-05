Ankara'nın Polatlı ilçesinde hareket halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi. Hareket halinde olan bir TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.