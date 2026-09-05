Ankara Polatlı'da hareket halindeki TIR'ı alevler sardı! Araç kullanılamaz hale geldi
Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde seyir halindeki TIR alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle duran trafik çalışmaların ardından normale döndü.
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde hareket halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi. Hareket halinde olan bir TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI
Alevler, kısa sürede aracı sararak büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.
Olay nedeniyle bir süre duran trafik, ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlanmasının ardından normal seyrine döndü.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam