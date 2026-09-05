Milas'ta ziynetlerle kaybolduğu öne sürülen gelin ortaya çıktı: Polise gidip eşi ve kayınpederinden şikâyetçi oldu
Muğla'nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren, Kırkpınar başpehlivanlarının katıldığı ve toplam 10 milyon lira harcanan görkemli düğünle evlenen Özbek asıllı Mamura Burkhanova, kısa süre sonra ziynet eşyaları ve nakit parayla ortadan kayboldu; dolandırıldıklarını iddia ederek suç duyurusunda bulunan ailenin şikâyeti üzerine kendi isteğiyle polis merkezine giden gelin ise eşi ve kayınpederinden şikâyetçi oldu.
Muğla'nın Milas ilçesinde Yörük kültürüne uygun olarak 3 gün 3 gece süren ve Kırkpınar başpehlivanlarının katıldığı görkemli bir düğünle evlenen Mehmet Ateşoğlu'nun oğlu Mustafa ile Özbek asıllı Mamura Burkhanova'nın mutluluğu kısa sürdü. Düğünden kısa süre sonra gelin, yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. Toplam maliyeti 10 milyon lirayı bulan düğünün ardından dolandırıldıklarını anlayan aile, Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Baba Mustafa Ateşoğlu paranın değil, gurur ve onurunun peşinde olduğunu belirterek kaçak gelinin ve altınların bulunmasını istedi.
GELİN, ALTINLARI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI
Takvim gazetesinden İbrahim Ayral'ın haberine göre; Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesinde yaşayan Mehmet Ateşoğlu, aracılar vasıtasıyla bulduğu Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova ile oğlu Mustafa Ateşoğlu'nu evlendirmek istedi
Tarafların tanışması ve yapılan nişanın ardından, düğün tarihi olarak da 19 Ağustos belirlendi. Yörük kültürünün yoğun olarak yaşatıldığı bölgede yaşayan Ateşoğlu ailesi, 3 gün 3 gece sürecek dillere destan bir düğün yapmaya karar verdi.
YAĞLI GÜREŞ DÜZENLEDİ
Bununla da yetinmeyen Mehmet Ateşoğlu, düğün organizasyonuna Türkiye'de nadir görülen ve 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşlerini de ekledi. Güreşe Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç katıldı.
Başpehlivan ise finalde Üncül'ü yenen, minderde Avrupa şampiyonlukları da bulunan ve son 2 yılın Kırkpınar finalisti Feyzullah Aktürk oldu. Aktürk'ün başpehlivanlık madalyasını da gelin Mamura Burkhanova verdi.
MİLYONLAR BİR ANDA UÇUP GİTTİ
Ancak, düğünden bir süre sonra gelin Mamura Burkhanova, aniden ortadan kayboldu. Gelinlerine bir türlü ulaşamayan aile, evi kontrol edince, düğünde takılan yaklaşık 5 milyon liralık altının da yerinde olmadığını gördü.
Gelinin altınlarla kaçtığını anlayan aile, Milas Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi oldu.
KAÇAK GELİN VE ALTINLAR ARANIYORDU
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak gelin ve altınların peşine düştü.
Düğünün toplam masrafının yaklaşık 10 milyon lira olduğu öne sürüldü.
Baba Mustafa Ateşoğlu, "Sadece güreşlerin düzenlenmesi için bir milyon 500 bin lira harcadım. Savcılığa şikayetimizi yaptık. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun, gururumun peşindeyim" dedi.
KAYIP GELİN ORTAYA ÇIKTI
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Mustafa Ateşoğlu, 3 Eylül 2026'da polise başvurarak bir hafta önce evlendiği Mamura Burkhonova'nın, düğünde takılan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ile 300 bin lira nakit para ve iPhone 15 marka cep telefonunu bilgisi dışında götürdüğünü ileri sürdü.
Otobüs ve otel kayıtlarında adına rastlanmayan Burkhonova, 4 Eylül günü saat 13.30 sıralarında kendi imkânlarıyla polis merkezine giderek ifade verdi. Burkhonova, ziynetlerden yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lirayı aldığını, diğer altınların kayınpederi Mehmet Ateşoğlu'nda bulunduğunu iddia ederek bu yöndeki yazışmaları soruşturma dosyasına sundu.
KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Cep telefonunun eşi tarafından kendi kullanımına verildiğini savunan Burkhonova, eşi Mustafa Ateşoğlu ile kayınpederi Mehmet Ateşoğlu'nun kendisine ve annesine hakaret ve tehditte bulunduğunu ileri sürerek iki isimden de şikâyetçi oldu.
Savcılık talimatıyla tarafların karşılıklı iddialarına ilişkin soruşturma sürerken Burkhonova'nın ifadesinin ardından dosyanın ikmalen savcılığa gönderileceği öğrenildi.