Muğla'nın Milas ilçesinde Yörük kültürüne uygun olarak 3 gün 3 gece süren ve Kırkpınar başpehlivanlarının katıldığı görkemli bir düğünle evlenen Mehmet Ateşoğlu'nun oğlu Mustafa ile Özbek asıllı Mamura Burkhanova'nın mutluluğu kısa sürdü. Düğünden kısa süre sonra gelin, yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. Toplam maliyeti 10 milyon lirayı bulan düğünün ardından dolandırıldıklarını anlayan aile, Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Baba Mustafa Ateşoğlu paranın değil, gurur ve onurunun peşinde olduğunu belirterek kaçak gelinin ve altınların bulunmasını istedi.

Tarafların tanışması ve yapılan nişanın ardından, düğün tarihi olarak da 19 Ağustos belirlendi. Yörük kültürünün yoğun olarak yaşatıldığı bölgede yaşayan Ateşoğlu ailesi, 3 gün 3 gece sürecek dillere destan bir düğün yapmaya karar verdi.

Takvim gazetesinden İbrahim Ayral'ın haberine göre; Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesinde yaşayan Mehmet Ateşoğlu, aracılar vasıtasıyla bulduğu Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova ile oğlu Mustafa Ateşoğlu'nu evlendirmek istedi

Mehmet Ateşoğlu ve Mamura Burkhanova

YAĞLI GÜREŞ DÜZENLEDİ

Bununla da yetinmeyen Mehmet Ateşoğlu, düğün organizasyonuna Türkiye'de nadir görülen ve 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşlerini de ekledi. Güreşe Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç katıldı.

Başpehlivan ise finalde Üncül'ü yenen, minderde Avrupa şampiyonlukları da bulunan ve son 2 yılın Kırkpınar finalisti Feyzullah Aktürk oldu. Aktürk'ün başpehlivanlık madalyasını da gelin Mamura Burkhanova verdi.