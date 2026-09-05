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Bakırköy'de otelde korkutan yangın: 12 kişi yaralandı

Bakırköy'de bulunan 6 katlı bir otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek dış cepheyi kapladığı olayda, üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken yaralanan 12 kişi hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik müdahaleyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bakırköy'de otelde korkutan yangın: 12 kişi yaralandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı.

Bakırköy'de otelde korkutan yangın: 12 kişi yaralandı-1


Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.

OTEL TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Bakırköy'de otelde korkutan yangın: 12 kişi yaralandı-2

Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Bakırköy'de otelde korkutan yangın: 12 kişi yaralandı-4 Bakırköy'de otelde korkutan yangın: 12 kişi yaralandı-5 Bakırköy'de otelde korkutan yangın: 12 kişi yaralandı-6
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