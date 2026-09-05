İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı.



Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.

OTEL TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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