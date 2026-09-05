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Çorum'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile 2 çocuk yaralandı; hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Çorum'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Kaza, Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki Emniyet Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi.

2 ÇOCUK YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 19 ACF 536 plakalı Peugeot marka otomobil ile G.U. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü G.U. ile 2 çocuk yaralandı.

Çorum'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı-1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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