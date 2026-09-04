Polisler bunun üzerine Mehmet B.'ye araç içerisinde ilk müdahalede bulundu ve ambulans istedi.

AMBULANS GELENE KADAR YANINDAN AYRILMADILAR

Polis memurları, ambulans gelene kadar sürücüye su verdi. Mehmet B. daha sonra araçtan çıkarılarak temiz hava alması sağlandı.