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Aksaray'da direksiyon başında kalbi sıkışan sürücü polisten yardım istedi: İlk müdahale araçta yapıldı

Aksaray’da otomobiliyle şehir merkezine doğru ilerleyen 73 yaşındaki Mehmet B., kalbinin sıkışması üzerine kavşakta gördüğü trafik polislerinden yardım istedi. Polislerin ilk müdahalede bulunduğu sürücü, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Aksaray'da direksiyon başında kalbi sıkışan sürücü polisten yardım istedi: İlk müdahale araçta yapıldı

Aksaray'da direksiyon başında rahatsızlanan 73 yaşındaki Mehmet B., yol üzerinde gördüğü trafik polislerinin yanında otomobilini durdurarak yardım istedi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet B., Tiyatro Kavşağı'ndan şehir merkezi yönüne ilerlerken Pirali Sultan Caddesi Kavşağı'na geldiği sırada rahatsızlandı.

Aksaray'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü, polis memurlarından yardım istedi (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)Aksaray'da araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü, polis memurlarından yardım istedi (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

TRAFİK POLİSLERİNİ GÖRÜNCE ARACINI DURDURDU
Kavşakta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerini gören Mehmet B., aracını polislerin yanında durdurdu. Sürücü, polis memurlarına kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Aksaray'da direksiyon başında kalbi sıkışan sürücü polisten yardım istedi: İlk müdahale araçta yapıldı-3

Polisler bunun üzerine Mehmet B.'ye araç içerisinde ilk müdahalede bulundu ve ambulans istedi.

AMBULANS GELENE KADAR YANINDAN AYRILMADILAR
Polis memurları, ambulans gelene kadar sürücüye su verdi. Mehmet B. daha sonra araçtan çıkarılarak temiz hava alması sağlandı.

Bir süre sonra olay yerine ulaşan ambulans ekibi sürücüyü araca alarak müdahalede bulundu.

Aksaray'da direksiyon başında kalbi sıkışan sürücü polisten yardım istedi: İlk müdahale araçta yapıldı-4

OTOMOBİLİNİ POLİSLERE TESLİM ETTİ
Mehmet B., otomobilini polis memurlarına teslim etti. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen sürücü tedavi altına alındı.

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Aksaray'da direksiyon başında kalbi sıkışan sürücü polisten yardım istedi: İlk müdahale araçta yapıldı-6 Aksaray'da direksiyon başında kalbi sıkışan sürücü polisten yardım istedi: İlk müdahale araçta yapıldı-7 Aksaray'da direksiyon başında kalbi sıkışan sürücü polisten yardım istedi: İlk müdahale araçta yapıldı-8
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