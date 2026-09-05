10 milyonluk düğünle evlenen Özbek gelin, 5 milyonluk altınla sırra kadem bastı!
Muğla'nın Milas ilçesinde Yörük kültürüne uygun olarak 3 gün 3 gece süren, Kırkpınar başpehlivanlarının katılımıyla gerçekleşen ve toplam maliyeti 10 milyon lirayı bulan görkemli düğünle dünyaevine giren Özbek asıllı Mamura Burkhanova, düğünden kısa süre sonra yaklaşık 5 milyon lira değerindeki takıları da alarak aniden ortadan kayboldu. Dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulunan aile, kaçak gelinin ve altınların bir an önce bulunmasını istiyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde Yörük kültürüne uygun olarak 3 gün 3 gece süren ve Kırkpınar başpehlivanlarının katıldığı görkemli bir düğünle evlenen Mehmet Ateşoğlu'nun oğlu Mustafa ile Özbek asıllı Mamura Burkhanova'nın mutluluğu kısa sürdü. Düğünden kısa süre sonra gelin, yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. Toplam maliyeti 10 milyon lirayı bulan düğünün ardından dolandırıldıklarını anlayan aile, Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Baba Mustafa Ateşoğlu paranın değil, gurur ve onurunun peşinde olduğunu belirterek kaçak gelinin ve altınların bulunmasını istedi.
GELİN, ALTINLARI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI
Takvim gazetesinden İbrahim Ayral'ın haberine göre; Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesinde yaşayan Mehmet Ateşoğlu, oğlu Mustafa Ateşoğlu'nu, aracılar vasıtasıyla bulduğu, Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova ile evlendirmek istedi.
Tarafların tanışması ve yapılan nişanın ardından, düğün tarihi olarak da 19 Ağustos belirlendi. Yörük kültürünün yoğun olarak yaşatıldığı bölgede yaşayan Ateşoğlu ailesi, 3 gün 3 gece sürecek dillere destan bir düğün yapmaya karar verdi.
YAĞLI GÜREŞ DÜZENLEDİ
Bununla da yetinmeyen Mehmet Ateşoğlu, düğün organizasyonuna Türkiye'de nadir görülen ve 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşlerini de ekledi. Güreşe Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç katıldı.
Başpehlivan ise finalde Üncül'ü yenen, minderde Avrupa Şampiyonlukları da bulunan ve son 2 yılın Kırkpınar finalisti Feyzullah Aktürk oldu. Aktürk'ün başpehlivanlık madalyasını da gelin Mamura Burkhanova verdi.
MİLYONLAR BİR ANDA UÇUP GİTTİ
Ancak, düğünden bir süre sonra gelin Mamura Burkhanova, aniden ortadan kayboldu. Gelinlerine bir türlü ulaşamayan aile, evi kontrol edince, düğünde takılan yaklaşık 5 milyon liralık altının da yerinde olmadığını gördü.
Gelinin altınlarla kaçtığını anlayan aile, Milas Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi oldu.
KAÇAK GELİN VE ALTINLAR ARANIYOR
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Milas Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kaçak gelin ve altınların peşine düştü.
Düğünün toplam masrafının yaklaşık 10 milyon lira olduğu öne sürüldü.
Baba Mustafa Ateşoğlu, "Sadece güreşlerin düzenlenmesi için bir milyon 500 bin lira harcadım. Savcılığa şikayetimizi yaptık. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun gururumun peşindeyim" dedi.