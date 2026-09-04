Şehit Cennet Yiğit yaş gününde anıldı! Acılı aileden yürek burkan sözler

FETÖ'nün hain darbe girişiminde Cennet gibi yüzlerce vatan evladının şehit edildiğini belirten Yiğit, "Bu milletin Cennet gibi yüzlerce, binlerce, milyonlarca evladı var. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz'da Cennetlerimizi, Gülşahlarımızı, Kübralarımızı şehit etti. Ancak bu milletin yiğit evlatları bitmez. Bir Cennet, bir Gülşah, bir Kübra şehit olur; ardından binlerce Cennet, Gülşah ve Kübra gelir. 15 temmuz aklımızdan 1 saniye bile çıkmıyor. İyi ki de çıkmıyor. Çünkü bizi diri ve zinde tutan şey, o gece yaşananlardır. Hepimiz birer şehit adayıyız. Bu aziz vatan uğruna seve seve canımızı vermeye hazırız " dedi.

Yiğit, FETÖ'cülerin F-16'larla gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit düşmüştü. Yiğit, 15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri haline gelmişti.