Çekmeköy'ün kurucu belediye başkanı olarak 15 yıl boyunca görev yapan Sıddık Eraslan yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı paylaştı. Eraslan'ın vefatı yerel yönetim camiasında üzüntüyle karşılandı.

"1994'ten 2009'a kadar üç dönem boyunca Çekmeköy belediye başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."