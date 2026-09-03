Sıddık Eraslan hayatını kaybetti: Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Çekmeköy’de 1994-2009 yılları arasında 15 yıl boyunca kurucu belediye başkanlığı yapan ve son olarak İSKİ Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan 72 yaşındaki eski hakim ve avukat Sıddık Eraslan hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan taziye mesajını iletti.
Çekmeköy'ün kurucu belediye başkanı olarak 15 yıl boyunca görev yapan Sıddık Eraslan yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı paylaştı. Eraslan'ın vefatı yerel yönetim camiasında üzüntüyle karşılandı.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
"1994'ten 2009'a kadar üç dönem boyunca Çekmeköy belediye başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Emine Erdoğan taziyesini şu mesajla paylaştı:
"Vefat eden Çekmeköy Kurucu Belediye Başkanı Sayın Sıddık Eraslan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
SIDDIK ERASLAN KİMDİR?
- Doğum ve Eğitim: 1954 yılında Erzincan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzincan'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında tekstil sektöründe çalıştı.
- Yargı Görevleri: Hakimlik stajını tamamladıktan sonra 1979 yılında Nevşehir-Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. Askerlik dönüşü Elazığ-Sivrice Hakimi olarak atandı; ancak bu görevden ayrılarak İstanbul'da avukatlığa geçiş yaptı.
- Askerlik: Askerliğini personel sınıfında yedek subay olarak Urfa-Viranşehir Askerlik Şube Başkanı Vekili olarak tamamladı.
- İlk Siyasi Adımlar: Refah Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.
- Belediye Meclisi ve Başkan Yardımcılığı: 1992 yerel ara seçimlerinde Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
- Çekmeköy Belediye Başkanlığı: 1994 yerel seçimlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı seçildi. Her seçimde oy oranını artırarak 1994-2009 yılları arasında 3 dönem (15 yıl) kesintisiz belediye başkanlığı yaptı.
- Uluslararası Çalışmalar: Görevi süresince Türk Dünyası Belediyeler Birliği bünyesinde; Moldova ve Kuzey Kıbrıs başta olmak üzere Balkanlar'daki şehirlerle kardeş şehir ilişkileri kurdu.
- Diğer Görevleri: Yerel Yönetimler Akademi çalışmaları kapsamında Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde "Yerel Yönetimler ve Uygulamalar" seminerleri verdi. 2019 yılına kadar İSKİ Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürdü.