Malatya'da yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü: Motokurye ile taksi şoförü birbirine girdi
Malatya'nın Turgut Özal Mahallesi'nde öğle saatlerinde yol verme meselesi yüzünden tartışan taksi şoförü ile motokurye Y.D. arasında çıkan kavga, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Motosikletinden inerek taksi şoförüne saldıran kurye ile şoförün tekme ve yumruklarla birbirine girdiği olay sonrası, kuryenin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken motosikleti trafikten menedildi ve hakkında tahkikat başlatıldı.
Malatya'da taksi şoförü ile motokuryenin trafikte tekmeli yumruklu kavgası başka bir aracın kamerasına yansıdı.
YOL VERME TARTIŞMASI YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, dün öğle saatlerinde Malatya Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 44 T 0107 plakalı taksi şoförü ile 44 AET 128 plakalı motosikletin sürücüsü kurye Y.D. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Motosikletinden inen Y.D., taksiye doğru yaklaşarak kapıyı açıp şoföre saldırdı. Yumruklara maruz kalan taksi şoförünün karşılık vermesi ile büyüyen kavgada taraflar birbirini tekme ve yumruk darbetti.
EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU
Olayın ardından taksi şoförünün şikayeti üzerine polis ekipleri Y.D.'nin ehliyetine 60 gün süre ile el koydu, motosiklet ise aynı süre ile trafikten menedildi. Ayrıca Y.D. hakkında "Ulaşım araçlarının engellenmesi" suçundan tahkikat başlatıldı.
Kavga anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.