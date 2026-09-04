Polis ekipleri Y.D.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

Olayın ardından taksi şoförünün şikayeti üzerine polis ekipleri Y.D.'nin ehliyetine 60 gün süre ile el koydu, motosiklet ise aynı süre ile trafikten menedildi. Ayrıca Y.D. hakkında "Ulaşım araçlarının engellenmesi" suçundan tahkikat başlatıldı.

Kavga anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.